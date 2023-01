Galaxy S22 começa a receber patch de segurança de janeiro

O Galaxy S22 Ultra recebeu nesta semana o pacote de segurança com correções referentes ao mês de janeiro. O celular Samsung foi o primeiro contemplado pela atualização e deve puxar a fila para que os outros integrantes da linha – o Galaxy S22 e o Galaxy S22 Plus– obtenham o update em breve. Apesar de ter sido disponibilizado somente na penúltima semana do mês no Brasil, o patch já estava em circulação em outras áreas do globo, como nos Estados Unidos. Ele busca corrigir brechas e falhas dos aparelhos