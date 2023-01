Galaxy S23: data do evento Unpacked vaza antes da hora

O lançamento do Galaxy S23 deve ocorrer em 1º de fevereiro, daqui a poucas semanas, para alegria dos fãs da Samsung . A gigante sul-coreana tenta fazer mistério sobre a chegada da próxima linha de celulares de ponta, que deve rivalizar com o iPhone, mas a subsidiária na Colômbia publicou as informações antes da hora no site oficial. Antes disso, rumores sugeririam que a sul-coreana revelaria os sucessores do Galaxy S22 apenas no final de fevereiro.

Apesar da página não fornecer detalhes relativos à ficha técnica dos modelos, nem mesmo conter menção direta ao Galaxy S23 e variantes, há a presença de um elemento chave: o arrojo triplo de câmeras. O desenho é idêntico às supostas renderizações do celular vazadas na última semana.

2 de 3 Samsung Colômbia vaza página de evento Unpacked — Foto: Reprodução/Internet Samsung Colômbia vaza página de evento Unpacked — Foto: Reprodução/Internet

O que mostrou a página do Unpacked?

A página com a data do evento foi removida do ar em pouco tempo, mas foi suficiente para que as imagens rodassem o mundo. No banner, há a data de 1° de fevereiro, com o aviso: “momentos épicos estão chegando”. Para completar o mistério, há um conjunto de câmeras envolto por uma moldura escura. Ao redor, há folhas verdes e pétalas rosas de flores.

O curioso é que esses são justamente os novos tons de cores sugeridos por diversos vazamentos recentes. Ou seja: flor de algodão, lilás enevoado, verde botânico e fantasma negro. Em nomes não comerciais, podem ser chamados de branco perolado, rosa claro, verde e preto.

3 de 3 Desenho de câmeras de supostas renderizações do Galaxy S23 são idênticas ao layout de sensores exibido em página vazada pela Samsung Colômbia — Foto: Reprodução/@_snoopytech_ no Twitter Desenho de câmeras de supostas renderizações do Galaxy S23 são idênticas ao layout de sensores exibido em página vazada pela Samsung Colômbia — Foto: Reprodução/@_snoopytech_ no Twitter

Galaxy S23: o que sabemos até agora?

As especulações mais consistentes sobre a nova leva de smartphones da Samsung indicam a presença de três variantes: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. O último deve vir equipado com uma câmera capaz de tirar fotos de 200 megapixels – resolução inédita entre os modelos da marca. Há ainda a expectativa de que o modelo mais caro da linha mantenha a lente teleobjetiva de 10 megapixels e zoom ótico de até 10 vezes.