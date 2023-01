Galaxy S23 deve ganhar melhora em vídeos com modo retrato

O celular premium Galaxy S23 Ultra, da Samsung, deve ganhar melhorias significativas em gravação de vídeo e no modo retrato, pelo menos é o que indica os rumores trazidos pelo reconhecido vazador Ice Universe, na última segunda-feira (23), em sua conta oficial na rede social Weibo. De acordo com ele, o novo celular deve conseguir gravar em 4K com até 30 quadros por segundo (fps), ao contrário do Galaxy S22 Ultra, que não passava da qualidade Full HD com 30 fps.