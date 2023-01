Galaxy S23 deve ser primeiro celular com novo vidro ultrarresistente

A informação foi confirmada pela própria Corning por meio de um comunicado imprensa, que menciona que o próximo lançamento “emblemático” da sul-coreana estreará o Gorilla Glass Victus 2. Com isso, a Samsung segue a tradição de ser a primeira companhia a disponibilizar a versão mais recente do material da Corning.

O que muda com o Gorilla Glass Victus 2?

De acordo com a Corning, a principal diferença do novo revestimento é a capacidade de resistir melhor a quedas. Em testes de laboratório feitos pela empresa, o novo Gorilla Glass Victus 2 resistiu a impactos de um metro (altura aproximada de uma mesa) no concreto irregular. Já no asfalto, o material sobreviveu a quedas de dois metros — altura superior à média de um homem brasileiro.

O Gorilla Glass Victus 2 foi apresentado no final de novembro de 2022. No anúncio, a empresa destacou que o principal desafio no desenvolvimento de vidros mais resistentes é o peso e tamanho cada vez maiores dos smartphones. Essa diferença nas dimensões dos produtos faz com que eles fiquem mais suscetíveis a danos – já que, quanto maior a superfície de contato da tela, maiores são as chances de danos em quedas; e quanto mais pesado, maior a força aplicada durante pancadas.

Galaxy S23 deve ficar mais caro

As novas mudanças esperadas para a linha Galaxy S23, como o novo revestimento da Corning e o processador mais poderoso, devem representar um aumento no preço final do produto. Ao menos é o que indica o mais recente vazamento do site WinFuture, que indicou os preços da linha para a Alemanha.

Segundo os rumores, os preços para a linha Galaxy S23 serão os seguintes (com as respectivas conversões sem considerar impostos).

Galaxy S23 8 GB + 128 GB: 949 euros (R$ 5.240)

Galaxy S23 8 GB + 256 GB: 1.009 euros (R$ 5.570)

Galaxy S23 + 8 GB + 256 GB: 1.199 euros (R$ 6.620)

Galaxy S23 + 8 GB + 512 GB: 1.319 euros (R$ 7.280)

Galaxy S23 Ultra 8 GB + 256 GB: 1.399 euros (R$ 7.720)

