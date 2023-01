Galaxy S23: saiba o que esperar do evento Samsung Unpacked

1 de 3 Galaxy S23 teve imagens vazadas antes do lançamento — Foto: Reprodução/Phone Arena Galaxy S23 teve imagens vazadas antes do lançamento — Foto: Reprodução/Phone Arena

Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus

Em relação ao design, a renovação da linha Galaxy S deve revelar uma nova abordagem na estética dos aparelhos, especialmente na parte traseira com o formato arredondado. A ideia da Samsung deve proporcionar um módulo de câmera mais discreto.

Os rumores sugerem a presença de tela AMOLED de resolução Full HD+, com 6,1 polegadas no S23 e 6,6 polegadas no S23 Plus. Nesse sentido, o display deve trazer o mesmo tamanho dos respectivos Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus. A taxa de atualização variável de até 120 Hz deve constar nos três modelos.

O conjunto de câmeras triplo tende a ser o mesmo nos dois telefones. O sensor principal deve ter 50 MP, a grande angular com 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. A câmera de selfies, por sua vez, deve ter apenas 10 MP. Já a bateria deve ter a capacidade bruta de 4.700 mAh e 3.900 mAh para o S23 Plus e S23, respectivamente.

A versão Plus deve apresentar 8 GB de memória RAM do tipo LPDDR5X, a mais moderna possível, e opções entre 128 GB e 256 GB de armazenamento interno com tecnologia UFS 4.0, que tende a apresentar uma transmissão de dados mais rápida e confiável.

Galaxy S23 Ultra

2 de 3 Galaxy S23 Ultra deve ser o mais poderoso da linha — Foto: Reprodução/SnoopyTech Galaxy S23 Ultra deve ser o mais poderoso da linha — Foto: Reprodução/SnoopyTech

Um dos grandes destaques da nova aparelho é o fato de que a Samsung deve investir pesado e trazer nos três modelos o chip Snapdragon 8 Gen 2, desenvolvido pela empresa Qualcomm, em uma versão personalizada. É possível esperar, portanto, que os smartphones da nova geração garantam ao usuário excelência no processamento. No Ultra, ele deve trabalhar junto com 12 GB de memória RAM para deixar o dispositivo ainda mais potente.

O arranjo fotográfico do celular mais sofisticado da fabricante sul-coreana deve ganhar melhorias significativas. O dispositivo deve apresentar a lente principal com 200 MP, praticamente o dobro dos 108 MP do seu antecessor. O telefone ainda tende a trazer um sensor grande angular com 12 MP e duas teleobjetivas de 10 MP. Já a bateria deve oferecer 5.000 mAh de capacidade.

Quanto ao design, o flagship da Samsung adquire um formato em forma de retângulo, "mais quadradão". O painel deve seguir os mesmos recursos da configuração dos irmãos com tamanho de 6,8 polegadas. Todos os modelos devem alcançar brilho máximo de tela de 1750 nits. O modelo ainda deve contemplar a S Pen, caneta digital da Samsung que tem acompanhado modelos Ultra.

Novas tendências

Outro destaque é o fato de o documento de homologação enviado à Anatel sugerir que o aparelho virá para o mercado brasileiro com o carregador de 25 W. Vale destacar que a Apple, principal concorrente da marca sul-coreana, enfrenta diversas batalhas na justiça brasileira para continuar a vender o iPhone sem o acessório incluso no kit inicial.

Quanto ao sistema operacional do Google, a tendência é a nova linha sair de fábrica com o Android 13, em sintonia com a One UI 5. A interface contempla uma série de recursos adicionais, que complementam o modelo tradicional. Nesse sentido, o usuário poderá usar a Bixby Text Call, que permite atender chamadas telefônicas simplesmente digitando uma mensagem. Além disso, há novos recursos para trazer mais segurança e privacidade aos smartphones.

A nova linha da Samsung ainda deve ser apresentada com o Gorilla Glass Victus 2. O vidro ultrarresistente conta com um revestimento que consegue suportar quedas de até 2 m e promete resistência em impacto contra superfícies ásperas como, por exemplo, asfalto ou concreto da calçada.

3 de 3 Imagens conceituais de como deve ser o Galaxy S23 — Foto: Reprodução/Phone Arena Imagens conceituais de como deve ser o Galaxy S23 — Foto: Reprodução/Phone Arena

Preço

A inclusão do processador mais potente e do novo revestimento devem refletir no preço final dos novos smartphones da Samsung. De acordo com o site alemão WinFuture, os valores para a linha Galaxy S23 serão os seguintes na Alemanha (considerando o câmbio do dia, sem impostos):

Galaxy S23 8 GB + 128 GB: 949 € (R$ 5.255)

Galaxy S23 8 GB + 256 GB: 1.009 € (R$ 5.587)

Galaxy S23 + 8 GB + 256 GB: 1.199 € (R$ 6.640)

Galaxy S23 + 8 GB + 512 GB: 1.319 € (R$ 7.304)

Galaxy S23 Ultra 8 GB + 256 GB: 1.399 € (R$ 7.747)

Galaxy S23 Ultra 12 GB + 512GB: 1579 € (R$ 8.774)