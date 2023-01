Galaxy S23: Samsung pode dobrar armazenamento da nova geração

Rumores apontam que Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus teriam memória RAM de 8 GB, enquanto o Galaxy S23 Ultra recorreria à memória RAM de 12 GB. Ao menos nesta especificação, os novos modelos devem repetir o que já acontece na linha atual.

Segundo montagem do Onleaks, o Galaxy S23 pode ter esse design — Foto: Reprodução/Onleaks

A expectativa da imprensa internacional é que os novos smartphones premium contem com processador Snapdragon 8 Gen 2 numa versão exclusiva para a Samsung. O chip da Qualcomm costuma aparecer nos modelos mais velozes da atualidade, segundo ranking do AnTuTu.

A bateria do Galaxy S23 Plus deve passar de 4.500 para 4.700 mAh, enquanto a versão Ultra teria componente mais robusto, de 5.000 mAh. A Samsung deve divulgar a ficha técnica dos aparelhos numa edição do evento Unpacked prevista para o começo de fevereiro, segundo rumores. Deve ser o primeiro grande lançamento da companhia em 2023.