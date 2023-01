Genshin Impact ganha atualização 3.4; veja banners e códigos de resgate

Genshin Impact recebe sua versão 3.4 em 18 de janeiro com o tradicional Ritual das Lanternas, evento sazonal em celebração ao Ano Novo Chinês. Conforme anunciado pela desenvolvedora miHoYo nesta sexta-feira (6), a atualização também traz a estreia de Alhaitham e Yaoyao como personagens jogáveis, além do retorno de Hutao, Yelan e Xiao com seus respectivos banners no sistema de gacha e códigos de resgate para recompensas. Vale lembrar que Genshin Impact está disponível gratuitamente para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Android , iOS ( iPhone ) e PC.

Segundo a desenvolvedora, o deserto da região de Sumeru também receberá uma nova área para exploração, na qual há um tornado incessante em seu centro. Além disso, os jogadores poderão resgatar um personagem quatro estrelas gratuitamente, bem como adquirir novos trajes para characters como Lisa e Ayaka. Veja, a seguir, tudo sobre os banners 3.4 de Genshin Impact.

2 de 3 Genshin Impact recebe Festival das Lanternas mais uma vez em celebração ao Ano Novo Chinês — Foto: Divulgação/HoYoverse Genshin Impact recebe Festival das Lanternas mais uma vez em celebração ao Ano Novo Chinês — Foto: Divulgação/HoYoverse

Novos personagens

Com a conclusão do arco de Sumeru, jogadores finalmente terão a oportunidade de adicionar o personagem cinco estrelas Alhaitham à equipe. Ele é um escriba da Academia e uma pessoa conhecida pela sua racionalidade e inteligência, de modo que sempre vai à raiz de qualquer problema para resolvê-lo.

Proficiente no elemento Dendro, Alhaitham é usuário de espada, capaz de causar muito dano com sua Habilidade Elemental, chamada Espelhos Cortantes. Tal habilidade realiza uma série de ataques coordenados e também consegue aumentar o dano do seu Supremo, que causa repetidos cortes em uma área de efeito.

3 de 3 Alhaitham é novo personagem cinco estrelas de Genshin Impact que chega na versão 3.4 do game — Foto: Divulgação/HoYoverse Alhaitham é novo personagem cinco estrelas de Genshin Impact que chega na versão 3.4 do game — Foto: Divulgação/HoYoverse

Por sua vez, Yaoyao é uma personagem quatro estrelas de Liyue, que poderá ser desbloqueada gratuitamente com as atividades do Festival das Lanternas. Descrita como uma criança cativante, ela também é proficiente em Dendro e usuária de lança, capaz de prover suporte para a equipe com cura e reações elementais. Na história, ela tem familiaridade com as divindades de Liyue e um grande sentimento de pertencimento com a natureza.

Com a chegada da Versão 3.4, a primeira metade da Oração de Personagens traz Alhaitham e Xiao com chances aumentadas no sistema de gacha. Uma espada cinco estrelas exclusiva também estará disponível no banner de armas por tempo limitado. Já na segunda metade, Hutao e Yelan fazem seus aguardados retornos.

Novos eventos e recompensas

A Versão 3.4 de Genshin Impact promete trazer muitas recompensas com seus eventos exclusivos, incluindo Gemas Essenciais e Destinos Entrelaçados, essenciais para fazer orações no sistema de gacha. Segundo a HoYoverse, será possível reivindicar gratuitamente 13 unidades de Destinos Entrelaçados, além de um novo vestuário para a personagem Lisa.

Entre as atividades que garantem Gemas Essenciais estão eventos como Cintilações Radiantes, jogo de corrida contra o tempo. Haverá, ainda, um Festival de Música e o Teatro de Papel, assim como os tradicionais eventos de combate contra diferentes tipos de inimigos. A região de Inazuma também estará animada com os “Duelo de Espírito do Guerreiro” e “Batalha de Besouros”, que também garantem recompensas aos jogadores.

Por fim, o popular Chamado Sagrado dos Sete, modo de Trading Card Game (TCG) de Genshin Impact, receberá um novo modo de jogo por tempo limitado. Ele aplicará regras especiais às partidas, que devem mudar a cada atualização posterior. Desta vez, a fase de rolagem de dados será pulada e os jogadores recebem oito Dados Omni. Novas cartas de personagem da Klee e Beidou também serão adicionadas ao jogo.

Códigos de Resgate da Versão 3.4

Seguindo a tradição, a HoYoverse divulgou os novos Códigos de Resgate da Versão 3.4 de Genshin Impact, que garantem até 300 Gemas Essenciais e outras recompensas para acelerar o progresso dos jogadores. Vale lembrar que os códigos são limitados e ficam disponíveis apenas nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Confira:

NS8TUVJYR4UH

NSQTVCKYRMDM

LB8SDUJYQ4V9