Ginny e Georgia: conheça sinopse, elenco e trailer da 2ª temporada

A segunda temporada da comédia dramática Ginny e Georgia estreou nesta quinta-feira (5) na Netflix . Aguardada entre os fãs, a série narra os conflitos entre a adolescente ponderada Ginny Miller e sua mãe imatura Georgia. O elenco conta com Brianne Howey (O Exorcista) e Antonia Gentry (Doce Argumento) nos papeis principais, além de Diesel La Torraca (Pequenos Monstros), Jennifer Robertson (Um Crush para o Natal), Felix Mallard (Happy Together), Sara Waisglass (Degrassi: Next Class), Scott Porter (Uma Escolha de Coração), entre outros.

Para quem já é fã da série, a expectativa é acompanhar a investigação de Ginny (Gentry) sobre o passado misterioso de Georgia (Howey), além de torcer pelo relacionamento da jovem com o vizinho Marcus Baker (Mallard). Se você está curioso em saber o que reserva a segunda temporada de Ginny e Georgia, confira mais informações sobre enredo, equipe técnica e trailer da nova season.

2 de 3 A adolescente Ginny Miller tenta lidar com o fato de ser mais madura que a própria mãe, Georgia, apenas 15 anos mais velha que a filha — Foto: Reprodução/JustWatch A adolescente Ginny Miller tenta lidar com o fato de ser mais madura que a própria mãe, Georgia, apenas 15 anos mais velha que a filha — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de Ginny e Georgia

Ginny é uma adolescente de 15 anos filha de Georgia Miller, uma mulher adulta de 30 anos que se comporta de maneira infantil. Mesmo com metade da idade da mãe, a jovem tem mais pulso emocional para lidar com situações delicadas. Georgia, no entanto, mantém histórias do seu passado escondidas da filha e do caçula Austin (La Torraca), garoto de nove anos fruto de um outro relacionamento. Mesmo com o fardo dos problemas escolares e amorosos, Ginny quer a todo custo investigar o que sua mãe esconde dela e do irmão.

No trailer da segunda temporada, Ginny descobre quais são os segredos tão guardados por Georgia, o que a faz se sentir insegura com o que se deparou. Agora, a adolescente desconfia se Georgia é de fato uma pessoa perigosa ou não. Simultâneo aos problemas familiares, Ginny engata seu relacionamento com Marcus, mas ela precisa também fortalecer sua união com as amigas Max (Sara Waisglass), Abby (Katie Douglas) e Norah (Chelsea Clark).

3 de 3 O vizinho de Ginny, Marcus Baker, é seu interesse amoroso na série e confidente dos problemas familiares com Georgia — Foto: Divulgação/Netflix O vizinho de Ginny, Marcus Baker, é seu interesse amoroso na série e confidente dos problemas familiares com Georgia — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre público e crítica

A primeira temporada da comédia dramática obteve pontuações acima da média em sites agregadores de resenhas da audiência e da imprensa. Em votação do público no IMDb, a série obteve nota 7,4, a partir dos votos de 51 mil usuários. Já no Rotten Tomatoes, a produção conseguiu aprovação de 68% na média da crítica, com índice igual na opinião da audiência.

Entretanto, ainda que a série tenha conseguido nota 62 no Metacritic, Ginny e Georgia recebeu nota 0.8 entre os usuários do site. Tal média foi resultado de desaprovação de parte do público com as piadas vistas como "sexistas e misóginas" direcionadas à cantora pop Taylor Swift, que em desaprovação à serie postou uma crítica negativa no Twitter em maio de 2021. Lady Gaga e Lana Del Rey também foram mencionadas de maneira depreciativa em um dos episódios.

Elenco e equipe técnica

A série é uma criação da roteirista e produtora executiva Sarah Lampert, e tem como showrunner Debra J. Fisher (Criminal Minds). A trama começou a ser desenvolvida pelas duas em 2019 e, em agosto do mesmo ano, foram convocados os atores Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter e Raymond Ablack no elenco principal. Na segunda temporada, a adição de maior destaque é de Aaron Ashmore (Locke e Key), no papel de um ex-namorado de Georgia.