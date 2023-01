Globo de Ouro 2023 revela os vencedores da 80ª edição do prêmio

O Globo de Ouro premia nesta terça-feira (10) as melhores produções audiovisuais lançadas 2022. São reconhecidos filmes e séries na categoria drama, comédia ou musical, além de atores e atrizes e aspectos técnicos. Entre os destaques da cerimônia estão Abbott Elementary, disponível no Star+, com cinco indicações. The White Lotus, Dahmer: O Canibal Americano, Only Murders in The Building, Pam & Tommy e Wandinha também estão na disputa. Já na parte de filmes, Elvis, Avatar: O Caminho da Água, Top Gun: Maverick, Glass Onion, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Banshees de Inisherin e mais são títulos que concorrem a melhor do ano.