God of War, Spider-Man e FIFA 23 estão mais baratos nesta semana

Por fim, a plataforma Steam tem várias ofertas em celebração ao Ano Novo Chinês, com destaque para jogos da Bandai Namco com até 80% off. Os principais títulos à venda na promoção são Tales of Arise e Scarlet Nexus. Veja, a seguir, todas as ofertas da semana.

2 de 5 Kena: Bridge of Spirits é uma carismática aventura que marca ae streia do estúdio Ember Labs no mundo dos games — Foto: Divulgação/Ember Labs Kena: Bridge of Spirits é uma carismática aventura que marca ae streia do estúdio Ember Labs no mundo dos games — Foto: Divulgação/Ember Labs

PlayStation

Dragon Ball FighterZ, que em breve receberá uma atualização com melhorias no código de rede, está à venda com 85% de desconto nesta semana. Além disso, é possível economizar em grandes nomes como DOOM Eternal, Resident Evil 2 Remake e Hollow Knight por tempo limitado. Confira esses e mais destaques da loja digital da Sony a seguir:

3 de 5 Hollow Knight é um metroidvania desafiador e repelto de segredos — Foto: Divulgação/Steam Hollow Knight é um metroidvania desafiador e repelto de segredos — Foto: Divulgação/Steam

Kena: Bridge of Spirits - R$ 96,70;

God of War Deluxe Edition - R$ 74,75;

Marvel’s Spider-Man GOTY Edition - R$ 99,75;

Dragon Ball FighterZ - R$ 37,48;

DOOM Eternal Deluxe Edition - R$ 87,47;

Resident Evil 2 Remake - R$ 49,87;

Hollow Knight - R$ 31,25;

Rainbow Six Siege Deluxe Edition - R$ 37,47;

NFS Heat - R$ 27,89;

Dragon Age: Inquisition - R$ 29,89.

Xbox

Um dos lançamentos mais recentes da Warner Bros. Games, Gotham Knights já está à venda pela metade do preço em apenas três meses após seu lançamento. Os jogadores de Xbox também podem economizar em It Takes Two e Assassin’s Creed Valhalla. Por fim, vários jogos da franquia Sonic the Hedgehog também estão em oferta, com destaque para Sonic Mania. Veja as melhores promoções do Xbox abaixo:

4 de 5 Crash Bandicoot 4: It's About Time resgata a essência dos clássicos e é uma legítima sequência — Foto: Carolina Necchi/Reprodução Crash Bandicoot 4: It's About Time resgata a essência dos clássicos e é uma legítima sequência — Foto: Carolina Necchi/Reprodução

FIFA 23 - R$ 89,70;

GTA 5: Edição Premium - R$ 74,97;

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - R$ 82,50;

Gotham Knights - R$ 174,99;

It Takes Two - R$ 79,60;

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 92,38;

Sonic Mania - R$ 25,98;

Sonic Frontiers - R$ 209,96;

Devil May Cry 5: Special Edition - R$ 86,24;

Red Dead Redemption 2 - R$ 82,48.

Steam

5 de 5 Vengeful Guardian: Moonrider é um jogo brasileiro inspirado em clássicos da era 16-Bits do Mega Drive — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Vengeful Guardian: Moonrider é um jogo brasileiro inspirado em clássicos da era 16-Bits do Mega Drive — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Tales of Arise - R$ 99,79;

Scarlet Nexus - R$ 74,97;

Forza Horizon 5 - R$ 161,85;

Ori and the Will of the Wisps - R$ 42,57;

Halo: The Master Chief Collection - R$ 51,60;

Bloodstained - R$ 26,42;

Ruined King - R$ 34,99;

Dead Island: Definitive Edition - R$ 7,39;

Vengeful Guardian: Moonrider - R$ 47,24;

Yakuza: Like a Dragon - R$ 87,46.