Google Ads fora do ar: site caiu e apresenta 'erro 500'

Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que as instabilidades começaram por volta de 10h45 (horário de Brasília). Cerca de uma hora depois, houve um pico de 165 notificações sobre o problema. As buscas por termos relacionados a "Google Ads" também registraram aumento repentino na última hora, segundo dados do Google Trends. Entre elas, destaque para a mensagem "There was an error. Please try again later. That’s all we know", que acompanha o erro 500.