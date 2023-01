Google impõe restrições e Fitbits antigos perdem mais recursos

Os smartwatches mais antigos da Fitbit vão perder a função de baixar músicas para ouvir offline, principalmente de serviços como Deezer e Pandora , a partir do dia 31 de março, de acordo com mensagens enviadas pelo próprio Google aos clientes. Os usuários não poderão acessar nem mesmo o conteúdo baixado anteriormente. Este recurso já não consta nos modelos mais recentes da marca, o Fitbit Sense 2 e o Versa 4, que saíram de fábrica sem a tecnologia.

De acordo com o site especializado 9to5Google, os respectivos aplicativos da Deezer e Pandora também serão removidos da loja do relógio inteligente. Com isso, os dispositivos da Fitbit vem perdendo funcionalidades ao longo dos meses, desde que o Google concluiu a aquisição da fabricante, em janeiro de 2021.

2 de 2 Relógio Fitbit Sense é um dos afetados pelas novas restrições impostas pelo Google — Foto: Divulgação/Fitbit Relógio Fitbit Sense é um dos afetados pelas novas restrições impostas pelo Google — Foto: Divulgação/Fitbit

Todos os modelos da marca Fitbit também não podem mais ser acessados por um computador e nem sincronizar os seus arquivos de MP3. Desta forma, o usuário precisa de um smartphone para utilizar algumas das principais funções do relógio, diferentemente do que foi anunciado pela fabricante no momento de seu lançamento.

Segundo a avaliação do site Android Police, o Google estaria interessado em mover todo o ecossistema dos relógios Fitbit para o sistema Wear OS, assim como acontece com o Google Pixel Watch. Desta forma, é possível esperar que outros aplicativos de terceiros também percam suporte com o passar do tempo, porém, não há como afirmar isso agora.

O site de notícias também apurou que o Deezer e o Pandora ainda não informaram aos seus clientes sobre as novas restrições do Google. O primeiro deles, inclusive, ainda oferece um plano de testes para os donos de um relógio Fitbit, como se a função ainda estivesse ativa.