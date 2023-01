Google quer lançar rastreador para competir com Apple e Samsung

O Google deve lançar em breve um rastreador digital de objetos muito parecido com o AirTag da Apple e o SmartTag da Samsung . A especulação ganhou força após desenvolvedores encontrarem um módulo chamado “tag rastreadora” na seção de Fast Pair (pareamento rápido) do Nearby – uma espécie de AirDrop do sistema Android , em que dispositivos podem transferir informações entre si. De acordo com o desenvolvedor Kuba Wojciechowski, o projeto está sendo tocado pela equipe da marca Nest, que pertence ao Google, sob codinome “Grogu”.

É esperado que esse dispositivo tenha um alto-falante, além do suporte ao Bluetooth Low Energy (BLE) e Ultra Wideband (UWB). Essa tecnologia é conhecida por ter gasto mínimo de bateria. Ou seja, o funcionamento seria muito similar ao que se tem com o AirTag. Além disso, é esperado que esse produto faça parte do portfólio apresentado pela empresa num evento esperado para maio.

1 de 1 Dispositivos rastreadores como o Apple Airtag podem ser colocados em mochilas, malas e chaves para que o usuário consiga encontrá-los — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Dispositivos rastreadores como o Apple Airtag podem ser colocados em mochilas, malas e chaves para que o usuário consiga encontrá-los — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Dúvidas sobre o projeto Grogu

Apesar da descoberta de uma nova opção de dispositivo localizador como parte do Nearby indicar fortemente que o Google de fato está trabalhando num produto assim, não há muitos detalhes sobre o grau de maturidade do projeto. Algumas expectativas sobre o produto parecem mais óbvias, como o fato dele chegar às lojas em várias opções de cores.

Por outro lado, ainda não há respostas concretas se o sistema de localização da suposta tag do Google teria suporte ao recurso de localização precisa de objetos. No Apple AirTag, essa funcionalidade faz com que o iPhone consiga direcionar o usuário para onde se encontra exatamente o objeto perdido, em vez de simplesmente exibir um ponto no mapa.

Vale ressaltar que os smartphones Pixel 6 Pro e Pixel 7 contam com módulos UWB, que é requisito para que esse tipo de mecanismo funcione – embora Wojciechowski esclareça que o BLE deva ser suficiente para isso no Grogu.

No entanto, não são todos os celulares Android que contam com módulos UWB. Ainda assim, Kuba Wojciechowski afirma que o Google estaria colaborando com fabricantes de chipsets para que esses fornecedores desenvolvam soluções compatíveis com o Fast Pair do Google.

Dispositivo de localização ajuda pessoas a recuperar itens

Esse tipo de dispositivo pode ser útil para que usuários se sintam mais seguros. Existem usuários que colocam o dispositivo, inclusive, em coleiras de animais. O TechTudo já noticiou vários casos em que esse produto foi crucial para que pessoas conseguissem recuperar seus bens. Um exemplo é o de um canadense que recuperou o carro de R$ 900 após ser vítima de um assalto. O homem tinha escondido o Apple AirTag no veícuo.

Com informações de Engadget e Kuba Wojciechowski

