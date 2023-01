Goose Goose Duck: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Goose Goose Duck é um divertido jogo de dedução social desenvolvido pela Gaggle Studios, disponível gratuitamente para PC (via Steam ), Android e iPhone ( iOS ), com suporte a crossplay. A jogabilidade segue os moldes do sucesso de Among Us : jogadores inocentes têm de descobrir os impostores infiltrados enquanto realizam tarefas diversas. A principal diferença é que o game tem uma série de classes com habilidades únicas, além de um chat de voz por proximidade que torna as interações entre players ainda mais interessantes. Confira, a seguir, mais detalhes sobre.

1 de 3 Goose Goose Duck é novo 'estilo' Among Us que é sucesso no Steam — Foto: Divulgação/Gaggle Studios Goose Goose Duck é novo 'estilo' Among Us que é sucesso no Steam — Foto: Divulgação/Gaggle Studios

👉 Qual a cor mais suspeita em Among Us? Descubra no Fórum do TechTudo

Gameplay

Em Goose Goose Duck, os jogadores controlam gansos, enquanto os impostores controlam patos disfarçados. Por isso, ele é essencialmente um jogo multiplayer e não tem uma história. É possível se divertir em salas públicas ou privadas, com a opção de compartilhar um código com amigos.

Durante as partidas, é preciso realizar uma série de tarefas para aumentar uma barra de progresso e garantir a vitória dos inocentes. De forma semelhante, os impostores têm tarefas específicas que liberam sabotagens e obrigam que todos os participantes se mobilizem para resolvê-las. Entre as opções estão apagar as luzes, provocar um incêndio, entre outros acontecimentos.

2 de 3 Em Goose Goose Duck, os inocentes são gansos e os impostores, patos disfarçados — Foto: Divulgação/Gaggle Studios Em Goose Goose Duck, os inocentes são gansos e os impostores, patos disfarçados — Foto: Divulgação/Gaggle Studios

Caso um cadáver seja descoberto, acontece uma reunião com uma dinâmica idêntica à de Among Us, em que a pessoa que reportou o corpo deve explicar a situação e os participantes devem expulsar o possível responsável. No entanto, as classes podem trazer conclusões inesperadas. Entre elas está o Assassino, que pode matar alguém anonimamente durante a reunião desde que saiba a classe da pessoa.

Entre as classes também está o Médium, que pode verificar quantas pessoas morreram na partida. Também existe a Canadense, que reporta o corpo imediatamente após ser morta e pode colocar o assassino em uma situação delicada. Além disso, o Xerife tem o poder para matar alguém que esteja sob suspeição, enquanto a Celebridade emite um aviso para todos os inocentes quando é assassinada.

Ao todo, são mais de 30 classes disponíveis e que mudam completamente a dinâmica das partidas. Além disso, existem modos de jogo exclusivos, como o Draft, que permite que as pessoas escolham suas classes anonimamente entre três opções, e o Esconde-Esconde, em que um assassino em série deve encontrar todos os sobreviventes dentro de um limite de tempo.

3 de 3 Com legendas em português, Goose Goose Duck traz dezenas de classes com habilidades únicas — Foto: Divulgação/Gaggle Studios Com legendas em português, Goose Goose Duck traz dezenas de classes com habilidades únicas — Foto: Divulgação/Gaggle Studios

Sucesso

Segundo um levantamento do SteamDB, o Goose Goose Duck alcançou a incrível marca de 640 mil usuários simultâneos, especialmente após Kim Tae-Hyung, conhecido como V e um dos integrantes do grupo sul-coreano BTS, transmitir o jogo ao vivo. Isso colocou o game à frente de Among Us, que registrou um pico de 447 mil jogadores.

Como resultado, o título está enfrentando problemas nos servidores desde o início de 2023, com sobrecarga repentina de acessos. Em comunicado, a desenvolvedora garantiu que está trabalhando para aumentar as capacidades e acomodar todos os jogadores o mais rápido possível.

Requisitos mínimos de Goose Goose Duck

Goose Goose Duck é um jogo com gráficos totalmente desenhados à mão e, por também estar disponível nos dispositivos móveis, tem requisitos bastante modestos para rodar em praticamente qualquer máquina. Confira abaixo os requisitos mínimos e recomendados para jogar o título no PC:

Requisitos de Goose Goose Duck Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operacional Windows 7 (64-Bits) Windows 10 (64-Bits) Processador Intel Core 2 Duo 2.4GHz Intel Core i5 2.8 GHz Memória 2 GB RAM 4 GB RAM Placa de vídeo Gráficos integrados NVIDIA Série 600 ou equivalente DirectX Versão 9 Versão 11 Armazenamento 400 MB de espaço disponível 500 MB de espaço disponível Chat de proximidade Exige conexão de banda larga 10 MB Exige conexão de banda larga 10 MB

Com informações de Steam, Polygon e SteamDB

Veja também: Among Us: veja curiosidades e 'segredos' sobre o game