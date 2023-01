GoPro Hero 11 Black Mini chega ao Brasil; veja preço

Assim como o modelo GoPro Hero 11 Black, a Hero 11 Black Mini possui um sensor de câmera maior, com 1/1,9 polegada de tamanho, contra 1/2,3 polegada da versão anterior. A câmera pode capturar fotos em até 27 MP (contra 23 MP do modelo anterior), consegue registrar imagens em formato 16:9 e gravar vídeos com resolução 5,3K com 60 quadros por segundo (FPS) ou 4K com 120 FPS, de acordo com as informações oficiais.