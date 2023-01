Governo dos EUA adota novo chip para vistoriar arsenal nuclear

Os Estados Unidos decidiram atualizar alguns dos cuidados necessários para manter a segurança das suas ogivas nucleares, arsenal construído há décadas e que fica guardado no Departamento de Defesa. O Laboratório Nacional Los Alamos, responsável por fazer a vistoria com computação gráfica, passa a contar com o poder de processamento das CPUs Max Xeon, nova série da Intel com maior capacidade de manipular dados.