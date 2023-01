GTA: The Trilogy chega ao Steam pela metade do preço

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition traz versões remasterizadas de GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas agora para Steam — Foto: Reprodução/Steam

A coletânea traz edições remasterizadas de Grand Theft Auto 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas com visuais melhorados, modelos atualizados, melhor sistema de iluminação e mais. A jogabilidade do game também foi atualizada para tornar a experiência mais acessível, como marcar pontos no mapa e uma nova jogabilidade de mirar e atirar para oferecer uma experiência mais próxima de GTA 5. A versão de PC do jogo possui ainda suporte à tecnologia Nvidia DLSS que utiliza aprendizado de máquina para oferecer visuais mais detalhes com menor custo de processamento.