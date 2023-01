GTX 1660 Super vs RX 580: compare as placas de vídeo Nvidia e AMD

RX 580 e GTX 1660 Super , são duas placas de vídeo intermediárias da AMD e da Nvidia lançadas em abril de 2017 e outubro de 2019, respectivamente. Elas aparecem como alternativas para jogos em Full HD com qualidade visual intermediária. Os modelos, que podem ser encontrados no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 890,35, contam com ao menos 6 GB de RAM e prometem oferecer taxas de quadros elevadas principalmente em jogos competitivos populares.

Mesmo sendo duas placas que já contam com um certo tempo de mercado, os modelos ainda podem entregar boa performance de acordo com o perfil de jogador a utilizar a GPU. Abaixo, o TechTudo detalha as características das GPUs e te ajuda a decidir qual delas faz mais sentido atualmente.

1 de 4 Desempenho da GTX 1660 Super é semelhante ao da RTX em testes de benchmark — Foto: Divulgação/Nvidia Desempenho da GTX 1660 Super é semelhante ao da RTX em testes de benchmark — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

A placa da Nvidia conta com especificações mais interessantes, uma vez que utiliza uma tecnologia de memória mais moderna (GDDR6) e entrega um clock consideravelmente mais alto que a placa da AMD.

Por outro lado, a placa da AMD conta com uma interface de memória de 256 bits contra 192 bits da placa da Nvidia, o que pode acabar de certa forma compensando um pouco a defasagem de sua tecnologia de RAM.

Performance

Dados de sites especializados em benchmarks, indicam que a GTX 1660 Super tende a oferecer um desempenho muito superior ao da placa da AMD. A vantagem da placa da Nvidia segundo os testes, fica entre 40 e 60%, o que é um valor bem considerável e pode impactar bastante a experiência do usuário.

Além de levar vantagem em testes, a tendência é que a placa da Nvidia também seja uma solução mais eficiente, o que pode ser resultado de um TDP muito menor.

2 de 4 Chip AMD RX 580 é opção intermediária da AMD — Foto: Divulgação/AMD Chip AMD RX 580 é opção intermediária da AMD — Foto: Divulgação/AMD

Consumo

Como mencionado, a placa da Nvidia requer muito menos energia, o que fica evidenciado principalmente por seu TDP 60W menor que o da placa da AMD. Além disso, a GTX 1660 Super requer uma fonte com menos Watts, o que é mais um fator que tende a impactar muito no consumo.

Com consumo de cerca de 185W e exigindo uma fonte de 500W a placa da AMD tende a não ser a melhor opção para quem prioriza o consumo, de modo que a AMD ainda não é muito clara quanto a necessidade de energia complementar para sua GPU.

Recursos

Como não são placas modernas, RX 580 e Nvidia GTX 1660 Super oferecem basicamente os mesmos recursos, como suporte a APIs recentes e realidade virtual. Por outro lado, os modelos não contam com compatibilidade com recursos como Ray-Tracing e DLSS, que prometem aprimorar a qualidade gráfica e desempenho de placas modernas.

Para quem não abre mão de utilizar os recursos mais recentes disponíveis para as placas de vídeo, talvez seja interessante considerar os modelos da linha RTX Nvidia ou RX5000 ou RX6000 da AMD.

3 de 4 Gigabyte GTX 1660 Super OC tem duas ventoinhas — Foto: Divulgação/Gigabyte Gigabyte GTX 1660 Super OC tem duas ventoinhas — Foto: Divulgação/Gigabyte

Preço e disponibilidade

A AMD RX 580 não conta com uma disponibilidade tão grande no mercado brasileiro, ao menos não para placas novas, que nas poucas opções disponíveis, tem custo inicial na casa dos R$ 890,35.

A placa da Nvidia conta com uma disponibilidade maior, sendo ainda uma placa muito procurada no mercado brasileiro, sendo possível adquirir a GPU no Brasil por valores a partir dos R$ 1.749.

Produto desta matéria | TechTudo PARA OS GAMERS MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X R$ 1.749 IR À LOJA

Todas as ofertas de MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA OS GAMERS MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X R$ 1.749 IR À LOJA

Custo-benefício

Considerando principalmente o tipo de uso mais indicado para as placas, atualmente a RX 580 parece ser uma opção com melhor custo-benefício, tendo ainda a possibilidade de aparecer por valores ainda mais acessíveis de acordo com ofertas e promoções.

Ao menos em lojas grandes, a placa da Nvidia acaba tendo um custo bem mais alto, apesar de também ser a placa que oferece maior disponibilidade.

4 de 4 Crossfire AMD RX 580, recurso pouco explorado atualmente — Foto: Divulgação/AMD Crossfire AMD RX 580, recurso pouco explorado atualmente — Foto: Divulgação/AMD

Ficha técnica AMD RX 580 e Nvidia GTX 1660 Super Especificações AMD RX 580 Nvidia GTX 1660 Super Lançamento 04/2017 10/2019 Preço a partir de R$ 890,35 a partir de R$ 1.749 Clock base/boost 1.257/1.340 MHz 1.530/1785 MHz Memória 8 GB GDDR5 6 GB GDDR6 Interface de memória 256-bit 192-bit Suporte a VR Sim Sim Ray-Tracing Não Não Conexões DisplayPort, HDMI DisplayPort, HDMI, DVI-DL Energia da placa 185W 125W Fonte recomendada 500W 450W Energia complementar N/A 1 conector 8 pinos