Hi-Fi Rush: veja história, gameplay e requisitos do novo game da Tango

Hi-Fi Rush é um novo game da Tango Gameworks e da Bethesda , lançado de surpresa na última quarta-feira (25) durante o evento digital Xbox & Bethesda Developer Direct. O jogo apresenta uma aventura de ação rítmica intensa, com visual de desenho animado e músicas famosas na trilha sonora, como as da banda The Black Keys. Além de disponível para assinantes do Xbox Game Pass, ele também pode ser comprado em consoles Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 149,95, além de PC (via Steam e Epic Games Store ) por R$ 109. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o título.

1 de 3 Em Hi-Fi Rush o aspirante a estrela do rock Chai enfrenta a corporação Vanderlay Technologies para sobreviver — Foto: Reprodução/Xbox Wire Em Hi-Fi Rush o aspirante a estrela do rock Chai enfrenta a corporação Vanderlay Technologies para sobreviver — Foto: Reprodução/Xbox Wire

História

O game segue a história de Chai, um jovem aspirante a estrela do Rock que conta com um braço robótico e uma guitarra que usa como arma. Após um experimento fundir seu coração com um aparelho de música, ele passa a sentir todo o ritmo do mundo, e a corporação Vanderlay Technologies decide destruí-lo como um produto defeituoso. Ao lado de aliados inesperados, como Peppermint e Macaron, o protagonista tentará derrubar toda a empresa, destruindo seu quartel-general e os chefes de departamento dos setores de Produção, Financeiro e Marketing.

Gameplay

Jogadores podem esperar por uma gameplay focada em combos, mas com uma peculiar mecânica de ritmo. Ao golpear seus inimigos, é preciso que seus movimentos estejam em sintonia com as batidas da trilha sonora, a fim de poder desferir combos mais poderosos e golpes finalizadores "Batidões".

Perder o ritmo não chega a impedir o jogador de progredir, porém, quanto mais sincronizados forem os combos, maiores serão as recompensas em engrenagens que podem ser usadas para adquirir novas habilidades e melhorar seu estilo de luta. Ainda, há a possibilidade de ligar indicadores visuais para ajudar com o ritmo.

Ocasionalmente, Chai será ajudado por seus aliados Peppermint e Macaron, que oferecerão auxílio em lutas e a possibilidade de combos ainda mais impressionantes. Fora dos combates, há também desafios de travessia e plataforma, nos quais os usuários perceberão que todo o mundo se move em ritmo. Até mesmo plataformas e armadilhas mortais acompanharão a batida da trilha sonora e "ler" seus movimentos será essencial para atravessá-las.

Trilha sonora

De acordo com a produtora, o game funciona tal como o filme "Em Ritmo de Fuga (Baby Driver)", no qual a trilha sonora não serve apenas para ser ouvida, mas também para impulsionar a ação. Durante o game, será possível ouvir faixas originais da Tango Gameworks, as quais ficam mais encorpadas conforme a performance do jogador no combate, além de músicas licenciadas em partes específicas da história e batalhas contra chefes.

2 de 3 O mundo de Hi-Fi Rush é perigoso, mas todas as armadilhas se movem no ritmo da música — Foto: Reprodução/Xbox Wire O mundo de Hi-Fi Rush é perigoso, mas todas as armadilhas se movem no ritmo da música — Foto: Reprodução/Xbox Wire

As batalhas contra boss também irão oferecer grande variedade, com trechos de ação, perseguições caóticas e minigames de ritmo. Ainda, haverão músicas famosas tocando, como "Lonely Boy" do The Black Keys ou "1,000,000" do Nine Inch Nails, além de outros artistas de sucesso. A lista até agora inclui The Prodigy, The Joy Formidable, Number Girl, Wolfgang Gartner e Zwan.

Visuais

Um fator que se destaca bastante em Hi-Fi Rush é seu visual, que se assemelha a um desenho animado. O game utiliza a técnica "cel-shading", que deixa seus modelos com a aparência de animação. Também foram usadas técnicas próprias para deixar o mundo mais chamativo, como traçado forte, animações exageradas e detalhes que lembram revistas em quadrinhos nos cenários, além de uma página dupla ao vencer chefes.

O game também traz outro toque dos quadrinhos, como onomatopeias (palavras que representam sons) em algumas cenas, recurso que também é visto no título de ação "Homem-Aranha no Aranhaverso".

3 de 3 Os visuais de Hi-Fi Rush se destacam por serem vibrantes com estilo de desenhos animados e quadrinhos — Foto: Reprodução/Xbox Wire Os visuais de Hi-Fi Rush se destacam por serem vibrantes com estilo de desenhos animados e quadrinhos — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Requisitos