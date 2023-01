Hogwarts Legacy lidera lista de mais desejados no Steam em 2023

👉 Quais são os melhores jogos arcade? Opine no Fórum do TechTudo

Mesmo um mês antes do lançamento, Hogwarts Legacy já pode ser considerado um sucesso para PC. Conforme o SteamDB, ele lidera a lista de jogos mais desejados da plataforma da Valve na semana entre de 1º a 8 de janeiro. O título está à frente de nomes como The Day Before, um MMO de sobrevivência com zumbis da FNTASTIC, e de Starfield, o próximo grande RPG desenvolvido pela Bethesda. Completam o top 10 outros games como Hollow Knight: Silksong e ARK 2, estrelado pelo astro Vin Diesel.