Homem usa IA para 'viajar no tempo' e tirar selfies; entenda

Um produtor de conteúdo anônimo tem levado seus seguidores das redes sociais em uma verdadeira viagem no tempo. O personagem Stelfie, the Time Traveler ("Stelfie, o viajante no tempo", em tradução do inglês) utiliza a inteligência artificial (IA) Stable Diffusion para divertir o público criando imagens ultrarrealistas com paisagens e figuras históricas. Com o auxílio da tecnologia, ele tira selfies em diferentes eras, como na Guerra de Troia, e com inúmeras personalidades, como Charles Darwin e Leonardo da Vinci.

A tecnologia usada no projeto possibilita que as pessoas criem cenas fictícias usando descrições de texto, conhecidas como prompts. Depois que o usuário descreve o ambiente, são gerados cenários específicos conforme as suas próprias indicações. Com o auxílio da IA, Stelfie já criou 13 fotografias em cenas históricas em suas redes sociais, que acumulam mais de 13 mil seguidores, somando as contas no Instagram e Twitter.

Stelfie é perseguido por um mamute em foto na era glacial

Stelfie é perseguido por um mamute em foto na era glacial

Stelfie posa ao lado de Leonardo da Vinci enquanto a Mona Lisa é pintada

11 fotos

Nesta foto, o viajante temporal é o único careca entre os Vikings

Aqui, Stelfie divide a calvície com Charles Darwin e um amigo primata



Como um cowboy, o viajante aparece no faroeste estadunidense

Ele compareceu, inclusive, à construção das Pirâmides de Gizé



Novamente embarcado, Stelfie também registrou a descoberta da América junto a Cristovão Colombo

Na Roma Antiga, o viajante atraiu os olhadores do imperador Júlio Cesar, recriando o famoso meme e deixando Cleópatra furiosa



Nesta foto, Stelfie mostra intimidade com o pintor Van Gogh ao abraçá-lo em uma "Noite Estrelada"

Não é apenas para o passado que Stelfie consegue viajar: ele também aparece no futuro colonizando Marte



Por fim, Stelfie apresenta seu equipamento futurista de viagem no tempo
Perfil fictício tem mais de 13 mil seguidores, já passou pela Grécia Antiga e tirou fotos com Van Gogh e Charles Darwin;

O personagem é um homem de 41 anos que viajou no tempo por meio de um controle remoto para tirar fotos. Uma de suas primeiras e mais populares imagens foi registrada no Egito Antigo, na época em que estavam sendo construídas as Pirâmides de Gizé – essa foto foi, inclusive, transformada em NFT. Entre outros cenários antigos, ele esteve no barco de Cristóvão Colombo durante o descobrimento das Américas, foi perseguido por um mamute na Era do Gelo e tirou uma selfie na noite estrelada com Vincent Van Gogh.

A aventura de Stelfie começou em 7 de dezembro de 2022, quando houve a primeira postagem nas contas @StelfieTT. Segundo um comentário do próprio usuário no Reddit, cada imagem demora cerca de três horas para ficar pronta. Além da Stable Diffusion, são usadas outras tecnologias de IA para a criação das paisagens e do próprio rosto do personagem.

Com informações de ArsTechna

