IEM Katowice 2023: como assistir FURIA, MIBR e paiN no Play-In do torneio

Além de FURIA, MIBR e paiN, a fase de entrada contará com outros 13 times. Eles são Ninjas in Pyjamas, Team Spirit, Cloud9 , Complexity Gaming, IHC Esports, Grayhound Gaming, OG, ENCE, BIG, Sprout, Evil Geniuses, Fnatic e Permitta.

A maioria dos esquadrões se classificaram graças ao raking da ESL na Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e Oceania, além do ranking mundial que reúne equipes de cada uma destas regiões. As exceções são Fnatic, cuja vaga foi assegurada devido ao título na Elisa Masters Espoo 2022, e Permitta, que achou um espaço no torneio graça à vitória no evento polonês ESL Mistrzostwa Polski Autumn 2022.