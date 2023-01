Infinix Note 12 Pro é lançado no Brasil; saiba o preço

Infinix Note 12 Pro desembarca no país por R$ 1.999 — Foto: Divulgação/Positivo

1 de 2 Infinix Note 12 Pro desembarca no país por R$ 1.999 — Foto: Divulgação/Positivo

O telefone da Infinix aposta num painel com bordas ligeiramente marcadas nas extremidades e um entalhe no display para alocar a câmera de selfie. Na traseira, há um módulo de câmera redondo que se destaca na parte superior do celular e também o logo da marca. O acabamento, na cor grafite, não registra informações sobre proteção contra riscos, água ou poeira.