Instagram ganha modo silencioso para parar notificações; veja como será

O Instagram anunciou nesta quinta-feira (19) um novo modo para interromper notificações no app durante períodos específicos de tempo. A novidade, apelidada de "Quiet Mode" ("modo silencioso", em tradução livre), está disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) em alguns países a partir de hoje, e deve ser liberada aos poucos para toda a base de usuários. A opção notifica os seus amigos de que você está com o modo ativado, e é interessante para quem deseja dar um tempo do aplicativo para focar em alguma atividade. Nas próximas linhas, veja o que se sabe sobre o modo silencioso do Instagram e como habilitá-lo no seu celular.

Modo silencioso do Instagram — Foto: Divulgação/Meta

A novidade do Instagram está disponível no menu de configurações do aplicativo. Quando ele estiver ativado, você não receberá notificações, e os usuários que te enviarem mensagens diretas (DMs) receberão uma mensagem automática avisando que você está no modo silencioso. Por enquanto, ele está disponível somente nos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, mas, de acordo com a Meta, deve chegar a outros países ao longo dos próximos meses.

Ainda, segundo a plataforma, o próprio Instagram incentivará seus usuários - aqui, principalmente os adolescentes - a ativar o modo silencioso depois de um período de uso, durante a noite. Para isso, o app enviará uma notificação para estimular o uso da novidade, de uma maneira similar ao que acontece no TikTok quando você passa muitas horas rolando o feed.

Como ativar o modo silencioso no Instagram?

O modo silencioso do Instagram ainda não está disponível no Brasil. Por isso, caso você esteja por terras brasileiras, é preciso aguardar o lançamento da novidade para usá-la. Porém, se você estiver em algum dos países contemplados, basta seguir os seguintes passos:

Abra o aplicativo e vá no menu de sanduíche, no topo direito da tela; Toque na opção "Configurações"; Procure pela opção "Quiet Mode" e toque sobre ela. Faça os ajustes necessários, selecionando o período que você deseja ficar sem notificações no Instagram. Pronto, o modo silencioso será ativado. Vale lembrar que as notificações voltam ao normal após o tempo estipulado por você.

Instagram também aumenta personalização de recomendações

Além do modo silencioso, o Instagram também anunciou outras duas novidades, sendo uma delas focada no gerenciamento de recomendações. Agora, será possível dizer à plataforma que tipos de conteúdos você não quer ver na sua timeline. Esse recurso está sendo lançado hoje (19) globalmente - portanto, está disponível já no Brasil. Para ter acesso a ele, é preciso atualizar o aplicativo no seu celular.

Ele funciona mais ou menos de forma similar ao Twitter, quando você indica um tuíte que não seja de seu agrado. Assim, quando você informar ao Instagram que não gosta de algum tipo de conteúdo, a plataforma evitará mostrá-lo no seu feed de Explorar e também no Reels. Para fazer isso, siga os seguintes passos:

Vá no menu explorar e veja os posts sugeridos para você. Selecione algum de que você não goste e toque longamente sobre ele, até que apareçam opções; Entre as opções, aparecerá "Não tenho interesse". Para indicar que você não deseja ver mais aquele tipo de conteúdo, basta tocar sobre ela. A publicação será escondida, e posts relacionados a ela não aparecerão mais para você.

Instagram agora também permite a você indicar quais conteúdos você não gosta — Foto: Divulgação/Meta

Outra novidade é que, agora, você também poderá selecionar palavras, emojis ou hashtags que deseja evitar na sua timeline. Esta opção está disponível no menu "Palavras ocultas", dentro das configurações de privacidade do aplicativo. Veja abaixo como fazer:

Abra o aplicativo, vá no seu perfil e, então, toque sobre o menu de sanduíche, no topo direito da tela; Vá em "Configurações" e selecione a opção "Privacidade" no menu que será aberto; Ali, vá em "Palavras ocultas" e, depois, em "Gerenciar palavras ocultas". Vale lembrar que a opção está disponível para duas modalidades: mensagens e comentários e publicações. Nesse sentido, para ocultar palavras e hashtags do seu feed, é preciso ir na segunda opção. Aí, basta digitar o que você deseja evitar.

Novidades também no controle parental no Instagram

Além das novidades mencionadas anteriormente, o Instagram também anunciou hoje (19) que o app dará mais possibilidades de supervisão parental. Agora, pela Central da Família da plataforma, será possível também visualizar as configurações da conta dos seus filhos. Assim, caso ele torne o perfil público ou privado, por exemplo, os pais ou responsáveis saberão.

Também será possível definir limites de tempo para uso do Instagram, além de agendar essas pausas do modo silencioso e receber notificação quando os adolescentes fizerem algum tipo de denúncia dentro do aplicativo. Veja aqui como funciona a supervisão parental no app.

