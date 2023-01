Instagram: perfis fake curtindo stories? O que pode ser e como resolver

O TechTudo conversou com Flávia Braz de Castro, advogada com foco em Direito Digital e que trabalha na área de Regulação e Novas Tecnologias do escritório Lima Feigelson, para entender o que são esses bots e o que os usuários podem fazer para se proteger deles. Nas próximas linhas, veja o que você precisa saber sobre contas fake eróticas curtindo seus stories no Instagram.

O que aconteceu? Por que tem fake erótico curtindo meus stories?

No final de novembro de 2022, alguns usuários começaram a abrir fóruns no Reddit para tentar entender por que havia fakes pornográficos curtindo seus stories do Instagram. "É apenas eu que recentemente tem recebido likes de bots eróticos nos stories? São tipo um ou dois bots por story. Antes eles apenas visualizavam, mas agora estão curtindo também", publicou um usuário em inglês. Em resposta, várias pessoas responderam, e algumas afirmaram que isso acontece quando alguém visualiza os seus posts com alguma ferramenta externa ao Instagram.

O TechTudo fez testes para entender se de fato é isso o que estava acontecendo, e confirmou que os bots pornográficos curtindo os seus stories não são pessoas visualizando seus posts anonimamente. Em nossos testes, utilizamos três sites diferentes com essa mesma finalidade, e em nenhuma das situações essa suspeita se confirmou. Mas o que são, então, esses perfis eróticos curtindo stories no Instagram?

Até o momento, ainda não há algum estudo específico sobre esse fenômeno, mas especialistas apontam algumas possíveis causas, inclusive falso engajamento e aplicação de golpes. "Essas contas 'fakes', em geral, são robôs programados para realizar tarefas automatizadas, como seguir perfis, comentar ou curtir stories. Nesse contexto, normalmente são utilizados para simular seguidores, manipular engajamento ou aplicar golpes", disse a advogada Flávia Braz de Castro.

Outra possibilidade seria a de que esses perfis são usados para forjar um comportamento legítimo e, então, burlar a capacidade do Instagram de identificá-los como fakes. Ainda, eles também podem ser, na visão da especialista, uma forma de levar os usuários aos sites linkados nesses perfis - que podem, por sua vez, serem maliciosos, pornográficos e/ou golpistas.

Essa segunda teoria é compatível com o comportamento percebido pela estudante Fernanda Nunes, de 24 anos, que relatou ter experienciado esse tipo de interação no Instagram. "A similaridade entre os perfis [bots] geralmente é a interação nos Stories, seja [com] a visualização, curtida ou participação em enquetes. Também são perfis mais dezoito e as solicitações de mensagens são perfis de loja "merchan", que não sei se realmente existem", contou à reportagem.

Porém, por enquanto, ainda não há uma confirmação sobre o que de fato são esses bots eróticos - até porque, por ora, o Instagram não liberou estudos nem fez alguma declaração específica sobre o assunto.

Como impedir que esses bots curtam meus stories?

A estudante Fernanda relatou ao TechTudo que, de uns tempos para cá, percebeu aumento nas interações desse tipo de conta com os seus posts. A solução que ela encontrou foi de fechar o seu perfil. "Eu decidi fechar o meu Instagram porque a frequência [dos bots] aumentou bastante. No início, era apenas um perfil ou outro, mas [recentemente] andava sendo três a quatro vezes ao dia, e isso já estava me incomodando e irritando bastante", disse à reportagem.

Para acabar com esse incômodo, há quem, mais do que apenas fechar a conta, também bloqueie os perfis fake, mas essa solução pode não dar tão certo, já que diariamente são criados novas contas de comportamento similar. O que, então, fazer para impedir que esses bots interajam com você? Segundo especialistas e também o próprio Instagram, há algumas ações que você pode adotar.

A primeira indicação é denunciar as contas. Isso é útil para que a própria plataforma identifique os bots e exclua-os. Para isso, quando um perfil curtir um story seu, toque sobre ele para abri-lo. Com a conta aberta, vá nos três pontinhos, no topo direito da tela, e selecione a opção "Denunciar". Toque sobre "O conteúdo é inadequado" e depois vá em "Denunciar" de novo. Agora, você precisará explicar o porquê da denúncia. Para isso, o Instagram sugere a opção "Está fingindo ser outra pessoa".

Ainda, a plataforma indica também bloquear os perfis, selecionando também a opção de bloqueio de novas contas feitas pelo mesmo endereço de IP. Isso é útil porque, de acordo com a especialista consultada pelo TechTudo, é possível que essas contas sejam provenientes de endereços de IP iguais. Assim, fazer isso pode pelo menos reduzir a quantidade de interações, já que bloquearia automaticamente novos perfis criados com o mesmo intuito.

É possível também deixar o seu perfil do Instagram privado - e, como mostramos, para a estudante Fernanda, essa foi a melhor solução encontrada. Mas, no caso de pessoas públicas e que dependem de visibilidade na rede social para fins de trabalho, essa pode não ser uma possibilidade. Nesse sentido, o ideal é seguir as recomendações da plataforma, bloqueando e restringindo eventuais perfis bots que visualizem os seus stories.

O que o Instagram diz sobre o caso?

O TechTudo procurou o Instagram para entender o que a plataforma sabe e está fazendo para evitar esse tipo de contas. Em resposta, a rede social enviou a seguinte nota:

"Para a Meta, é muito importante que as interações no Instagram e no Facebook sejam genuínas e, por isso, trabalhamos arduamente para manter a comunidade livre de comportamentos inautênticos. Dedicamos recursos significativos para combater perfis que promovam este tipo de comportamento em nossas plataformas e, quando detectados, consideramos todas as opções aplicáveis, incluindo a suspensão e remoção das contas. Também encorajamos as pessoas a denunciarem quaisquer contas ou atividades suspeitas no Instagram por meio das nossas ferramentas de denúncia."

Veja ainda: 3 recursos que o Instagram 'copiou' de outras redes sociais