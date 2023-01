Instagram pode ganhar modo para postar frases e textos no feed; entenda

O Instagram pode estar trabalhando em uma nova funcionalidade para publicar textos e frases no feed da rede social, disponível para Android e iPhone ( iOS ). A novidade, que ainda não foi oficialmente confirmada pela plataforma, funcionaria de forma semelhante ao Status do WhatsApp e do Facebook , e incluiria o texto a uma imagem colorida e quadrada. A informação foi divulgada pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi no início de janeiro e, por enquanto, se trata apenas de um rumor.

O TechTudo entrou em contato com o Instagram para entender se o recurso de fato está em desenvolvimento, mas, até fechamento da matéria, não havia recebido retorno. Nas próximas linhas, veja tudo o que se sabe sobre a possível novidade do app.

O que é a função de Texto do Insta? Como funcionaria?

O modo Texto do Instagram possibilitaria publicar frases diretamente no feed. Embora a função já exista nos Stories do Instagram, a possível nova função da rede visaria ampliar e facilitar esse processo, incluindo os posts textuais também na timeline.

Nas imagens disponibilizadas por Paluzzi, o desenvolvedor que vazou o suposto novo recurso, ao criar um novo post, aparece, no canto inferior esquerdo na tela, o ícone do "modo texto", representado por duas letras "A" seguidas. Na opção, é possível escrever o texto e postá-lo diretamente como uma imagem, sem a necessidade de primeiro fazer a arte no Stories e, então, salvá-la na galeria. Assim como nos stories, também será possível personalizar com cores o fundo da imagem.

Vale lembrar que a novidade, caso de fato seja confirmada pelo Instagram, está ainda em desenvolvimento, e, por isso, é possível que sofra modificações até seu lançamento.

Quando será lançado o recurso de Texto no Instagram?

Como ainda se trata de um rumor, não é possível saber com precisão quando nem se será de fato lançada a opção de Modo Texto no Instagram. Ainda, caso esteja de fato prevista para lançar, a novidade estaria ainda em desenvolvimento e, por esse motivo, não dá para saber quando chegará à versão estável do app. Por enquanto, o que resta é aguardar e utilizar o método dos Stories para postar texto no Instagram.

