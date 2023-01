1 de 4 Intel anuncia processadores de 13ª geração para notebooks — Foto: Divulgação/Intel Intel anuncia processadores de 13ª geração para notebooks — Foto: Divulgação/Intel

Novos chips para laptops

O principal anúncio da Intel na CES 2023 é o lançamento dos novos processadores de 13ª geração para notebooks. A fabricante apresentou o primeiro chip de 24 núcleos para um laptop, o Core i9-13980HX, que promete ser o mais rápido do mundo atualmente. São 8 cores de performance e 16 de eficiência, na divisão já conhecida da fabricante, e 32 threads.

Há suporte para memórias RAM dos tipos DDR5 e DDR4 em até 128 GB, com frequências de até 5.600 MHz e 3.200 MHz, respectivamente. Combinados à interface PCIe Gen 5 e às opções de conectividade Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e Thunderbolt 4, os processadores chegam com a promessa de entregar a melhor plataforma móvel para jogos da atualidade.

Além da série HX, a Intel também mostrou as linhas P e U, voltadas para quem busca alta performance em notebooks mais finos e leves. São até 14 núcleos, divididos em 6 de performance e 8 de eficiência, e também há suporte para memórias DDR5 e DDR4, Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4.

A família de processadores móveis Intel Core de 13ª geração oferece desempenho escalável e incomparável para plataformas de liderança em todos os segmentos de laptop — Michelle Johnston Holthaus, vice-presidente executiva e gerente geral do Client Computing Group da Intel

Séries P e U complementam os lançamentos da Intel — Foto: Divulgação/Intel

São esperados notebooks de diversas marcas com os novos processadores da Intel. A fabricante cita empresas como Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Razer e Samsung.

Série N voltada para educação

A Intel revelou sua nova série N de processadores de entrada, pensados para o segmento educacional. O lançamento preenche o vazio deixado pela aposentadoria dos nomes Pentium e Celeron, que estavam no mercado havia décadas. Os modelos se dividem em Intel Core i3 e Intel Processor, com promessa de até 28% mais performance em relação aos antecessores equivalentes. Eles contam com núcleos dedicados a eficiência, e têm suporte a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Intel anuncia nova série N de processadores de entrada — Foto: Divulgação/Intel

Mais processadores para desktops

A Intel complementou sua família de chips da 13ª geração para desktops, que foi introduzida com a série K em setembro de 2022. Novas opções de 35 W e 65 W chegam como CPUs que prometem boa performance para jogos, criação e produtividade, sempre com alta eficiência energética. Com até 5,6 GHz, 24 núcleos, 32 threads e maior cache L2, a promessa é de 11% mais performance em single-thread ou 34% mais em multi-thread — na comparação com a geração anterior.

A fabricante garante compatibilidade com modelos novos e antigos de placas-mãe das séries 600 e 700, com suporte a memórias RAM dos tipos DDR5 e DDR4.

Novas especificações Intel Evo

A Intel também revelou uma atualização nas especificações da plataforma Intel Evo, que promete padronizar notebooks para entregar produtos leves e duráveis. As mudanças valem para os laptops que vierem com os novos chips de 13ª geração. Os computadores agora devem garantir resposta consistente quando desplugados do carregador, bateria com vida útil mais longa, carregamento rápido e inicialização instantânea.

Além disso, recursos como Intel Connectivity Performance Suite e Intel Bluetooth LE Audio entregam melhorias em videoconferências, de acordo com a fabricante. Por fim, alguns notebooks elegíveis devem contar com a tecnologia Intel Unison, que promete uma experiência fluida entre diferentes dispositivos, incluindo o celular com Android ou iPhone (iOS).

Novas especificações da plataforma Intel Evo — Foto: Divulgação/Intel