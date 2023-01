iPhone 11 ou iPhone SE: principais diferenças entre os celulares mais baratos da Apple

Os quatro modelos do iPhone 14 são os celulares mais recentes da Apple. Mas nem todo consumidor consegue investir o valor de um smartphone topo de linha para entrar ou manter-se no ecossistema da marca. Atualmente, o iPhone 11 , de 2019, e o iPhone SE de 2022 são os aparelhos mais baratos da Apple que encontramos. Mas qual compensa mais? A Americanas responde.

O lançamento da linha do iPhone 14, em outubro do ano passado, inclui o modelo-base, o iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max. Além desses, oficialmente, a Apple ainda vende o iPhone 13 e o 13 Mini, o iPhone 12 e o iPhone SE de 2022.

Ao mesmo tempo, o consumidor ainda encontra diversos modelos de iPhone em estoque em varejistas e vendedores parceiros, como o próprio iPhone 11.

Relembre o iPhone 11

O iPhone 11 foi apresentado em 2019 juntamente com o iPhone 11 Pro e o 11 Pro Max (que são mais difíceis de encontrar nas lojas atualmente). O modelo base pode ser encontrado com armazenamento de 64 GB, 128 GB e 256 GB.

Ele vem equipado com o processador Apple A13 Bionic, fabricado em processo de 7 nanômetros de segunda geração, com quatro núcleos de CPU e Neural Engine de 8 núcleos. A performance é 20% mais rápida gastando 30% menos energia do que o processador anterior, o A12.

Ainda hoje, esse celular é capaz de rodar praticamente todos os aplicativos e games disponíveis na App Store, sem problemas nem travamentos. A bateria deve garantir até 17 horas de reprodução de vídeo, ou seja, um dia todo longe da tomada para o usuário médio, sem problemas.

O iPhone 11 tem tela LCD de 6,1 polegadas, com resolução 1792 x 828 pixels, onde fica o tradicional notch com a câmera frontal de 12 MP e os sensores para o desbloqueio com Face ID. Na traseira, está o módulo com duas câmeras de 12 MP com Smart HDR, Modo Noite e Modo Retrato.

A combinação dos sensores com o processamento do sistema da Apple entrega fotos em alta qualidade, inclusive noturnas, e gravação de vídeo em 4K com estabilização óptica e digital.

Com a manutenção da política de atualizações da Apple, é possível dizer que o iPhone 11 deve ganhar updates de sistema operacional e de segurança por mais dois ou três anos.

iPhone SE de 2022

Podemos dizer que o iPhone SE é o celular custo-benefício da Apple. Apesar de trazer evoluções interessantes em processador e conexão 5G, esse é um smartphone com design mais envelhecido, similar ao iPhone 8, com botão físico com leitor de digital, tela menor e lados arredondados.

Sua tela tem 4,7 polegadas em tecnologia LCD IPS com resolução 1334 x 750 pixels. A construção é de alumínio revestida por vidro nas duas faces, com certificação IP67 de resistência à água (em até 1 metro por 30 minutos), além de poderem entrar em contato com partículas de poeira.

Esse aparelho vem equipado com o chip A15 Bionic, o mesmo usado na linha iPhone 13, com seis núcleos de CPU, o que é mais do que suficiente para rodar qualquer aplicativo e game da App Store. O SE é vendido em versões de 64 GB, 128 GB e 256 GB.

O celular de entrada da Apple oferece apenas uma câmera principal, um sensor de 12 MP de resolução máxima e lente de abertura focal em f/1.8. Para compensar a falta de lentes adicionais, a Apple usa uma série de recursos no processamento de imagem para permitir que o usuário faça fotos com zoom, crie composições com modo retrato, aprimoramento com HDR e ganho de qualidade para fotografar em ambientes pouco iluminados, entre outros.

Na gravação de vídeo, ele consegue entregar material em resolução Full HD (1080p) de até 240 FPS ou em 4K a 60 FPS. A câmera de selfie tem 7 MP.

Como é um celular ainda fabricado e vendido oficialmente pela Apple, a marca garante atualizações de sistema e segurança por mais cinco anos, levando o suporte do aparelho até 2027, pelo menos.

Qual a melhor escolha, iPhone 11 ou iPhone SE?

Atualmente, é possível encontrar um iPhone 11 com 64 GB de armazenamento, novo, por cerca de R$ 3.130 na Americanas. Já um iPhone SE novo com os mesmos 64 GB de espaço sai por cerca de R$ 3.270. Ou seja, a diferença de preço não é grande.

O consumidor, então, precisa avaliar as diferenças que apontamos acima. O iPhone SE tem apenas uma câmera principal, visual mais antigo, tela menor, mas conta com um processador mais recente e poderoso, além da garantia de atualizações por mais tempo.

Por sua vez, o iPhone 11, mesmo que tenha um design já abandonado pela Apple, é um celular sem botão principal, com a tela ocupando quase toda a parte da frente do aparelho, ou seja, um visual mais próximo de todos os smartphones da atualidade.

Na traseira, são duas câmeras e na parte frontal, a câmera de selfie junto com o Face ID da Apple. Porém, seu processador é mais antigo e os aparelhos à venda, mesmo que lacrados, já foram produzidos pela Apple há alguns anos.