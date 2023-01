iPhone 14 ou Galaxy S22: quais as diferenças entre os topo de linha?

O iPhone 14 e o Galaxy S22 são os dois aparelhos mais avançados da Apple e da Samsung, respectivamente, para a entrada dos consumidores no patamar dos smartphones topo de linha. Eles reúnem design, desempenho e novidades em diversas áreas, incluindo nas câmeras, para conquistar o usuário e fazer valer o investimento. Mas quais as diferenças reais entre o iPhone 14 e o Galaxy S22? A Americanas explica a seguir.

Família S22 vai completar 1 ano

A mais recente linha premium da Samsung foi lançada em fevereiro do ano passado e foi bem recebida pelos consumidores. O Galaxy S22, o S22 Plus e o S22 Ultra contam com suporte à conexão 5G e estão equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 1, de arquitetura de 4 nanômetros.

O Galaxy S22 é o modelo premium "básico", com tela de 6,1 polegadas, painel AMOLED Dinâmico 2X e resolução Full HD+, com taxa de atualização variável entre 10 Hz e 120 Hz, o que significa imagens mais fluidas ao navegar ou durante os games. Ele ainda conta com sensor de digital sob a tela com tecnologia ultrassônica.

No sistema de câmeras, são três sensores na traseira, em linha vertical no canto esquerdo: lente principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP. O sistema tem zoom óptico de 3x e digital de até 30x. A câmera frontal, posicionada em um furo na tela, tira selfies de 10 MP.

No lançamento, a Samsung destacou a função "Nightography”, que busca oferecer melhores imagens em ambientes com pouca iluminação, por meio de sensores de luz fisicamente maiores e do Adaptive Pixel, que aumenta automaticamente o sensor de pixels em até 25% no escuro, além da tecnologia Super Night Solution, que apaga ruídos de cada quadro dos vídeos.

Outros recursos do sistema de câmeras são o ângulo de correção OIS, que ajuda a estabilizar vídeos, sistema HDR 10+, aprimorador de detalhes e captura Super HDR, que promete entregar até 64 vezes mais cor.

O S22 tem Gorilla Glass Victus na tela frontal e no painel traseiro, com corpo construído em alumínio. A bateria é de 3.700 mAh e aceita carregador rápido de até 25 W, além do recurso Wireless PowerShare, que permite compartilhar carga com outros dispositivos.

O Galaxy S22 está disponível em versões com 128 ou 256 GB de armazenamento, ambas com 8 GB de memória RAM.

iPhone 14 trouxe evolução em câmera e bateria

A nova geração dos smartphones da Apple manteve o mesmo design dos anos anteriores, com tela e laterais de linhas retas. O iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas, um painel OLED chamado pela Apple de Super Retina XDR, com 60 Hz de atualização. A parte da frente é feita em Ceramic Shield e a parte de trás em vidro com estrutura de alumínio aeroespacial.

O aparelho é equipado com o chip A15 Bionic, o mesmo processador dos iPhones 13. É uma CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. Apesar da Apple não especificar, especialistas indicam que o iPhone 14 conta com 6 GB de memória RAM. Há opções com 128, 256 e 512 GB de armazenamento. E a Apple afirma que o iPhone 14 tem bateria para até 20 horas de reprodução de vídeo.

Falando das câmeras, o módulo duplo tem a lente principal com 12 MP com sensor maior e mais capacidade de captar a luz, com um aumento de 49% em condições de baixa luz; e a lente de cinco elementos ultrawide de 12 MP. O sistema tem zoom óptico de 2x e digital de 5x.

A gravação de vídeo é sempre destaque nos celulares da Apple. O iPhone 14 consegue gravar vídeos 4K a até 60 quadros por segundo ou no Modo Cinema em 4K a 30 quadros por segundo.

A câmera frontal de 12 MP promete selfies melhores com novo sistema de foco automático em conjunto com a tecnologia TrueDepth, que consegue perceber a profundidade do ambiente. Posicionada no notch no alto da tela, a câmera frontal ainda funciona para o desbloqueio e segurança do aparelho via Face ID.

Outras novidades da linha iPhone 14 são a detecção de acidentes, para alertar os contatos de emergência, e o acesso emergencial a uma rede de satélites, para que os usuários consigam pedir socorro em situações de perigo e em locais sem sinal. Inicialmente, o serviço será liberado nos Estados Unidos e Canadá.

Qual escolher, iPhone ou Samsung?

Usuários apaixonados por smartphones costumam ter sua marca de preferência. Mas quando falamos de topo de linha, mesmo que sejam os celulares "básicos" da linha premium, é sempre um investimento alto para comprar um novo aparelho.

A principal diferença entre um iPhone e um celular Samsung é o sistema operacional. A Apple mantém atualizado o iOS 16, que já se provou muito seguro e estável, enquanto a Samsung utiliza o One UI, nova versão do Android adaptada pela companhia.

Sobre isso, a grande maioria das pessoas não deve ter muita dificuldade para se adaptar a um novo sistema operacional, se fizer a mudança: basta alguns dias para encontrar os caminhos e recursos no novo celular de marca diferente do que você estava acostumado.

Sobre disponibilidade de aplicativos para os dois sistemas, isso praticamente não faz mais diferença hoje em dia. É raro um app consolidado que seja oferecido apenas na App Store ou na Play Store.

Ao final, para clientes da Apple que já possuem outros dispositivos da marca, como Apple Watch, AirPods e computadores, não faz muito sentido sair desse ecossistema, a não ser pelos preços dos iPhones, que costumam ser bem altos por aqui.

E o mesmo já acontece com usuários Samsung que contam com fones de ouvido, relógio, notebook e Smart TV da marca com integração perfeita com o celular, principalmente, da família premium.

Tanto com o iPhone 14 como o Galaxy S22, o usuário vai ter em mãos um celular que funciona sem travamentos, que consegue rodar praticamente qualquer game, que tem bateria para um dia todo e que deve receber atualizações de sistema e segurança por mais três ou quatro anos, no mínimo.

São celulares com excelentes sistemas de câmeras para fotografar e gravar vídeos, perdendo apenas para seus irmãos mais parrudos, iPhone 14 Pro/Pro Max e Galaxy S22 Ultra, que possuem configurações mais avançadas e destinadas a profissionais e criadores de conteúdo.