iPhone 15: Apple deve liberar de vez tecnologia exclusiva de modelos Pro

Todos os modelos do iPhone 15 devem receber o Dynamic Island , o notch interativo que estreou no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max . Ao menos é o que a imprensa internacional espera, após uma coluna de Mark Gurman, da revista Bloomberg. A ideia de que a Apple estenderia a funcionalidade para todas as versões da linha já era especulada há um tempo, mas o analista reiterou a informação neste fim de semana, além de dar outros detalhes sobre possíveis novidades do próximo smartphone da gigante estadunidense.

No ano passado, a Apple implementou uma versão Plus, totalizando quatro modelos. De acordo com Gurman, a Apple deve manter a estratégia com a linha iPhone 15 em 2023, mesmo diante do cenário de baixa procura pelo iPhone 14 Plus. Ou seja, consumidores teriam um iPhone 15 e um iPhone 15 Plus, além de um iPhone 15 Pro e outro iPhone 15 Ultra (de 6,7 polegadas). Segundo o analista, a nomenclatura Pro Max usada hoje seria extinta.

2 de 2 Toda a linha iPhone 15 deve contar com o notch em forma de pílula inaugurado pelo iPhone 14 Pro, aponta imprensa estrangeira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Toda a linha iPhone 15 deve contar com o notch em forma de pílula inaugurado pelo iPhone 14 Pro, aponta imprensa estrangeira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A implementação do Dynamic Island no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, além de bastante elogiada, é considerada uma das maiores intervenções estéticas feitas pela Apple desde o lançamento do iPhone X. O recurso insere animações que dão a ideia de continuidade durante a execução de aplicativos de música, mapas, ligação e redes sociais, por exemplo.

Como dito anteriormente, iPhone 14 e iPhone 14 Plus, que são os modelos “de entrada” da linha, não receberam o novo recorte. Em 2023, todos os modelos, incluindo o iPhone 15 mais básico, devem receber o Dynamic Island. Com isso, a Apple daria uma cara de produto mais “premium” aos demais celulares, já que até o momento esse é um recurso exclusivo das variantes mais caras.

O portal Phone Arena, por exemplo, destaca que a mudança dará um contraste maior ao iPhone 15 e ao iPhone 15 Plus em relação ao iPhone 14 e iPhone 14 Plus, que desanimaram os consumidores diante da falta de novidades mais robustas.

Outras novidades do iPhone 15

O texto de Mark Gurman também reitera algumas das especulações que já andam circulando nos bastidores. A principal delas é de que todos os modelos estarão equipados com porta USB-C. Isso já não é mais novidade, inclusive o TechTudo explicou detalhadamente o porquê da medida.

Outra novidade esperada citada pelo jornalista é que as versões Pro do iPhone 15 podem ganhar formato mais arredondado com corpo de titânio. Esse desenho seria parecido com o do iPhone 5C, em substituição ao design atual, que é mais reto no iPhone 14.

Com informações de Bloomberg e Phone Arena