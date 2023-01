iPhone 15 deve ganhar Wi-Fi com tecnologia mais rápida e estável

A Apple pode disponibilizar a conectividade Wi-Fi 6E no iPhone 15. Esse modelo de conexão opera com menor interferência e maior largura de banda, possibilitando maior estabilidade na navegação. A descoberta foi feita pelos analistas Blayne Curtis e Tom O'Malley, do banco Barclays, mas eles não especificaram se a conexão estará disponível em toda a linha iPhone 15 ou apenas nos modelos mais caros – aqueles que levam Pro no nome.