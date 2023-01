iPhone: Apple deve adotar chip próprio para comunicação sem fio

A Apple estaria trabalhando num chip com tecnologia própria, capaz de substituir os componentes de Wi-Fi e Bluetooth fabricados pela gigante Broadcom. As novas peças estariam nos iPhones e iPads do futuro. O objetivo dessa mudança, que deve ocorrer somente em 2025, pode ser para facilitar o processo de fabricação e economizar espaço interno nos celulares e tablets da empresa. A informação foi divulgada nos últimos dias pelo site especializado Engadget com base em informantes anônimos.