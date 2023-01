iPhone gera alarmes falsos e preocupa países onde é inverno

A nova tecnologia de detecção de acidentes do iPhone tem causado polêmica nas últimas semanas por causa dos alarmes falsos. Cresceram as queixas de problema com a ferramenta em países do Hemisfério Norte, onde é inverno, principalmente por causa das falhas quando o celular da Apple é usado por pessoas em motos de neve, também chamadas de snowmobile. Autoridades perceberam aumento das ligações automáticas avisando sobre acidentes que, na realidade, não ocorreram.