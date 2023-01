iPhone mais caro e outras pistas: o que esperar da Apple em 2023

Uma das maiores expectativas em relação à Apple para 2023 é a chegada do iPhone 15 . Rumores indicam que este pode ser o mais caro e mais poderoso celular já feito pela maçã , uma vez que a versão Ultra viria com câmera dupla embutida na própria tela. Porém, está não deve ser a única novidade da gigante de Cupertino no próximo ano. É possível que a empresa comece a trabalhar no adeus ao conector Lightning – que dará lugar a entrada USB-C, assim como mudanças na palavra de ativação da Siri em seus produtos

Algumas coisas, porém, vão continuar, como a parceria da Apple com a Qualcomm para a fabricação dos chips 5G que devem ser inseridos nos novos iPhone. A empresa não conseguiu fabricar um componente próprio, o que significa que a parceria deve perdurar mais algum tempo. Confira as expectativas em torno da Apple e do iPhone nas linhas a seguir.

Relembre o lançamento do iPhone 14

Novos modelos de iPhone 15

Carro-chefe dos produtos da Apple, o iPhone 15 deverá ser apresentado ao mercado em quatro versões - seguindo o mesmo padrão do lançamento da geração atual. A expectativa é que sejam anunciadas, além da tradicional de 6,1 polegadas, iPhone 15 Plus de 6,7 polegadas, o iPhone 15 Pro de 6,1 polegadas e o iPhone 15 Ultra de 6,7 polegadas – que deve substituir o Pro Max. A troca da nomenclatura não seria uma surpresa, já que recentemente, a Apple adicionou o nome Ultra na nova versão do Apple Watch e até no processador M1 Ultra.

Mudanças significativas devem ocorrer também no design. Rumores apontam que o celular virá ao mercado com uma estrutura em titânio, traseira de vidro e formato mais parecido com o do iPhone 5C, mais arrendondado que o reto iPhone 14. Outro ponto é a adição de um novo botão de volume, com tecnologia tátil, funcionando por pressão. O novo componente ficaria na lateral do celular e funcionaria com um motor de vibração com a tecnologia Taptic Engine da Apple, imitando a sensação do clique ao vibrar.

Nas câmeras, é esperado que o iPhone 15 Pro traga a primeira lente periscópica da companhia, em parceria com a Sony. Essa peça deve suportar um zoom óptico maior, de até 6x, graças a um sistema de espelho de 90 graus. Em uma fala rara, Tim Cook, CEO da Apple, revelou a parceria entre as duas empresas na fabricação das lentes do iPhone. Por fim, a Dynamic Island pode vir como padrão em todos os modelos do iPhone 15 – não apenas nos modelos Pro e Pro Max/Ultra.

Adeus ao Lightning

2 de 6 Carregador do iPhone — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Carregador do iPhone — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Talvez a mudança mais significativa para os modelos de iPhone seja o fim do conector Lightning em seus produtos. Este ano, a União Europeia aprovou uma Lei que determina mudanças na entrada de carregador para o padrão USB-C em celulares e outros dispositivos eletrônicos comercializados na Europa. As empresas, em especial a Apple, terão até 2024 para se adaptar, o que aumenta a expectativa para o iPhone 15 ser o primeiro celular da fabricante a contar com uma entrada USB-C.

Apesar disso, mesmo com a pressão para a mudança, ainda há dúvidas sobre como a Apple lidará com a produção do celular. Os modelos com entrada USB-C podem ser destinados apenas a região europeia, assim como a empresa faz com seus smartphones com eSIM, vendidos exclusivamente nos Estados Unidos, como no caso do iPhone 14. A única certeza é que a fabricante deverá seguir as exigências do bloco.

Parceria com a Qualcomm para chip 5G continua

3 de 6 iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 roxo na redação do TechTudo — Foto: Laura Storino/TechTudo

Havia uma expectativa do mercado que a Apple conseguisse, finalmente, desenvolver seu próprio chip de modem 5G para não depender mais da Qualcomm como sua fornecedora. Porém, as coisas acabaram não saindo como o planejado. De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, o desenvolvimento do chip está parado e a Qualcomm continuará fornecendo peças 5G para os modelos de iPhone de 2023.

Se antes se acreditava que eles poderiam ser responsáveis por apenas 20% do fornecimento dos componentes, agora a expectativa é que a Qualcomm forneça 100% dos chips para os novos ‌iPhone‌ no ano que vem. Ainda seguindo o analista, a parceria entre as duas empresas deve durar por pelo menos mais duas gerações de ‌iPhone‌.

Chips da Série A

4 de 6 Chip com 3 nanômetros feito para iPhone — Foto: Reprodução/MacRumors Chip com 3 nanômetros feito para iPhone — Foto: Reprodução/MacRumors

Apesar de a tentativa de independência da Qualcomm não ter dado muito certo, outros itens dos celulares da Apple devem permanecer proprietários, como é o caso dos processadores. Os modelos do iPhone 15 podem ser os primeiros a apresentar um chip da série A construído com 3 nanômetros, feitos pela TSMC. Espera-se que com a chegada dessa tecnologia, o desempenho de processamento do iPhone 15 aumente de 10% a 15%, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de energia em até 30%.

O que poderia impedir isso é a redução da fabricação por parte da TSMC. Rumores recentes indicaram que o fornecedor de chips da Apple estaria interrompendo a produção, depois que a Intel voltou atrás em um pedido de chips com a tecnologia. Não se sabe como essa interrupção afetará a produção de chips de 3nm da Apple, mas espera-se que o processador A17 de 3nm esteja no lançamento do próximo iPhone.

Outra mudança que pode animar os entusiastas da big tech que buscam um desempenho mais potente nos celulares da marca, é o possível aumento de RAM nos modelos do iPhone 15 Pro. O celular pode passar de 6 GB para 8 GB de RAM, de acordo com a empresa de pesquisa taiwanesa TrendForce.

Novo iMessenger

5 de 6 Tela de Mensagens no iPhone — Foto: Katarina Bandeira Tela de Mensagens no iPhone — Foto: Katarina Bandeira

O aplicativo de mensagens exclusivo do iPhone, também chamado de iMessenger, deverá ganhar um tapa no visual e em suas funcionalidades. Segundo o site MacRumors, a empresa estaria trabalhando em uma versão completamente nova do mensageiro, apresentando uma nova visualização inicial, salas de bate-papo, chamadas de vídeo e muito mais. O aplicativo revisado deverá oferecer novos recursos de bate-papo em realidade aumentada (AR) e deve ser lançado junto com o novo óculos de realidade mista da Apple.

Ainda falando sobre software, se a empresa seguir o calendário tradicional, a Apple também deverá anunciar o iOS 17 durante sua conferência na WWDC, em junho de 2023. Porém, ainda não há pistas sobre o que a gigante de Cupertino planejou para seus sistemas operacionais (SO) iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 e watchOS 10. Os detalhes devem ser divulgados nos próximos meses, à medida que o evento se aproxima.

Chega de “E aí, Siri”

6 de 6 Siri iPhone — Foto: Unsplash/Omid Armin Siri iPhone — Foto: Unsplash/Omid Armin

Rumores indicam que a Apple estaria trabalhando em um projeto para facilitar o uso da Siri no ano que vem. A empresa da maçã estaria bolando formas de aposentar o “E, aí, Siri” (Hey, Siri, em inglês), e transformá-lo em apenas “Siri”. Apesar de parecer uma mudança pouco significativa, transformar a palavra de ativação da sua assistente virtual envolve uma quantidade significativa de treinamento em Inteligência Artificial (IA).