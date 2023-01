Itaú passa a vender AirPods parcelados em 21 vezes

O programa iPhone pra Sempre , parceria do Itaú com a Apple que já vendeu mais de 100 mil iPhones no Brasil , agora também oferece opções de AirPods para seus clientes. O modelo de financiamento sem juros permite que os consumidores adquiram um fone de ouvido da maçã parcelado em 21 vezes. É necessário ser cliente do banco para adquirir os produtos com cartão de crédito. O programa leva em consideração os preços praticados pela Apple no Brasil e tem parcelas que iniciam em R$ 61,86.

Diferentemente da aquisição do iPhone, as parcelas do fone de ouvido adquirido pelo programa são lançadas na fatura do cartão de crédito sem um pagamento final. Além disso, não é possível trocar ou devolver o modelo escolhido ao final do pagamento, como ocorre com os smartphones do iPhone pra Sempre. A compra dos AirPods é feita diretamente pelo aplicativo do banco e oferece frete grátis.

2 de 3 Além dos smartphones da Apple, o programa iPhone pra Sempre passou a oferecer modelos de AirPods — Foto: Divulgação/Apple Além dos smartphones da Apple, o programa iPhone pra Sempre passou a oferecer modelos de AirPods — Foto: Divulgação/Apple

A informação foi antecipada pelo site de tecnologia MacMagazine e confirmada pelo TechTudo. Os interessados em adquirir um fone de ouvido da Apple pelo programa iPhone pra Sempre podem escolher entre os modelos AirPods de segunda e terceira gerações e AirPods Pro 2. É possível adquirir até cinco dispositivos com um único CPF. É necessário que o cliente possua limite disponível no cartão de crédito para efetuar a compra dos dispositivos.

Preço dos AirPods vendidos pelo programa iPhone pra Sempre Modelo Parcelas Preço final AirPods (2ª geração) R$ 61,86 R$ 1.299 AirPods (3ª geração) R$ 110,24 R$ 2.315 AirPods Pro (2ª geração) R$ 121,19 R$ 2.547

A segunda geração dos AirPods pode ser comprada por parcelas de R$ 61,86. O valor final pago pelo dispositivo sai mais barato do que os R$ 1.399 cobrados pela Apple em seu site oficial do Brasil. O modelo foi lançado em 2019 e oferece até cinco horas de áudio com apenas uma recarga. O estojo de recarga é no modelo com entrada Lightning e a conexão é via Bluetooth 5.0.

O modelo da terceira geração dos AirPods foi lançado em 2021 e apresenta alguns upgrades em comparação a seu antecessor. No programa iPhone pra Sempre, o fone de ouvido pode ser comprado em parcelas de R$ 110,24, com preço final de R$ 2.315. Um de seus principais recursos é o áudio espacial personalizado com rastreamento dinâmico da cabeça. Além de possuir resistência a água e suor, ele vem com estojo de recarga sem fio e bateria que promete autonomia de seis horas.

A segunda geração dos AirPods Pro é o modelo mais recente, com lançamento em 2022. Os recursos de cancelamento ativo de ruídos, modo ambiente e áudio espacial com rastreamento dinâmico da cabeça são os seus principais destaques. A bateria promete durar seis horas e a recarga pode ser feita sem fio. No programa de financiamento, as parcelas do modelo são de R$ 121,19. O preço final é R$ 2.547.

Como funciona o iPhone pra Sempre?

3 de 3 O iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Plus ganha tela maior, de 6,7 polegadas — Foto: Apple/Reprodução O iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Plus ganha tela maior, de 6,7 polegadas — Foto: Apple/Reprodução

Lançado em 2020, o programa iPhone pra Sempre surgiu como uma forma para que os titulares de cartões de crédito do Itaú pudessem adquirir um smartphone da Apple pagando parcelas mais baratas. O valor do aparelho é financiado e corresponde a 70% do preço oficial do aparelho dividido em 21 parcelas.

Ao chegar no final do ciclo de 21 meses, o consumidor pode trocar de iPhone para um modelo mais novo e continuar o pagamento de um novo ciclo. Caso opte por sair do programa, é possível devolver o celular ou ficar com o smartphone adquirido no início do programa. Na segunda opção, é necessário pagar o pagamento final, que corresponde aos 30% restantes do preço.

O interessado deve ficar atento à chegada do 21° mês, pois terá apenas dez dias para decidir entre ficar com o iPhone, devolvê-lo ou trocá-lo. Caso o banco não seja notificado, a primeira opção será escolhida automaticamente.

Em resposta ao TechTudo, o Itaú informou que o cliente não pode antecipar a troca nem a devolução do iPhone, mas pode antecipar o pagamento das parcelas. "A decisão pela troca ou devolução do produto ocorre apenas depois de 21 meses", diz a instituição. Mesmo que deixe o banco, o usuário terá de continuar pagando o valor mensalmente até terminar as prestações.