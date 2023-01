JBL Boombox 3 vs Boombox 2: compare as caixas de som sem fio

Na sequência, comparamos a ficha técnica dos dois modelos de Boombox em maiores detalhes. Você fica por dentro de qual das duas oferece som mais potente, e quais são as diferenças em recursos, preços e até no peso — importante na hora de transportar as Boombox, que não tão portáteis quando caixinhas menores.

No acabamento, os dois produtos misturam plástico e superfícies emborrachadas com revestimento das saídas de som em tecido. Nas cores, os dois modelos são encontrados em preto ou em um padrão camuflado, que passa uma pegada mais aventureira.

Os dois modelos são encontrados no mercado brasileiro com facilidade, tanto na cor preta como no padrão camuflado. Como é possível imaginar, entre as duas, a Boombox 2 é a mais barata: o modelo da geração anterior é encontrado no marketplace da Amazon a valores que saem de R$ 2.249. Já a Boombox 3 é mais cara e, também na Amazon, aparece em anúncios a R$ 2.667.