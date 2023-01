JBL Flip 6 vs Charge 5: compare as caixas de som sem fio

O preço de lançamento da Charge 5 foi de R$ 1.299, mas atualmente o dispositivo é comercializado por R$ 989 na Amazon — queda de mais de R$ 300. Já a Flip 6 chegou ao mercado por R$ 899, mas já pode ser encontrada por R$ 655. Nas linhas a seguir, saiba todos os detalhes dos dois speakers.

Design

O aspecto estético das duas caixas de som é bastante similar. Ambas trazem um formato cilíndrico sólido com detalhes nas bases. Os dois acessórios trazem um revestimento de tecido sobre as grades pelas quais o som repercute. A forma, bastante usual, funciona: o produto pode ser usado tanto na vertical quanto na horizontal sem perder a qualidade sonora.

Quanto às dimensões, os dois devices portáteis são compactos. Logo, devem servir pela praticidade para serem levados a qualquer lugar. A Flip 6 traz de fábrica as dimensões de 17,8 x 6,8 x 7,2 cm, com 550 g de peso. O speaker ainda acompanha uma alça, que pode ser usada para prender no pulso ou na mochila. Já a Charge 5 apresenta 22 x 9,6 x 9,3 cm, e pesa 960 g.

Em termos de disponibilidade de cores, há diferenças entre os dois modelos. A Flip 6, por exemplo, traz ao usuário quatro opções de cores: preto, cinza, azul e vermelho. Já a Charge 5 é encontrada com três opções de tonalidades: preto, vermelho ou azul.

Qualidade de som

Em termos de qualidade de áudio, os dois aparelhos prometem bom desempenho, com volumes altos e mix do áudio agradável. No geral, elas devem conseguir cobrir pequenos eventos em ambientes externos sem problemas. No entanto, a atuação dos aparelhos fica limitada em espaços grandes, em que há barulhos exorbitantes.

A Flip 6 revela um woofer de 45 x 80 mm e potência de 20 W para graves e médios, um tweeter de 16 mm e potência de 10 W para agudos, além de dois radiadores passivos para tornar o som mais encorpado. Enquanto isso, o modelo mais robusto vem equipado com um woofer de 52 x 90 mm e potência de 30 W, além de um tweeter de 20 mm em convergência com 10 W.

Além disso, o aparelho da linha Charge proporciona uma resposta de frequência de 60 Hz a 20 kHz. Ao passo que o dispositivo Flip consegue trazer 63 Hz a 20 KHz. Em ambos os acessórios, o usuário pode ajustar o som pelo equalizador do app JBL Portable.

Bateria

Quanto à autonomia dos acessórios, temos uma diferença considerável entre os dos modelos. Segundo a JBL, a Flip 6 consegue oferecer ao usuário até 12 horas de reprodução com uma única recarga. Já a Charge 5, por sua vez, tem a capacidade de bateria bem maior e alcança até 20 horas de reprodução.

Por ter uma capacidade de bateria maior, o modelo Charge 5 carrega mais devagar. A estimativa é que o dispositivo demora 4 horas para recarga total, enquanto o aparelho que traz a capacidade menor recarrega em 2,5 horas. Para recarregar a bateria, os speakers oferecem o cabo USB-C no kit inicial.

Um diferencial positivo é o fato de os dois aparelhos apresentarem conexão USB-C para recarga. O mercado de caixas de som ainda é bastante comum diversos por modelos com a ultrapassada conectividade micro USB.

Recursos extras

Os dois acessórios apresentam, em suas respectivas fichas técnicas, a conectividade Bluetooth 5.1, cuja tecnologia permite conectar até dois smartphones ou tablets ao auto-falante sem a utilização de fios. Enquanto a Flip 6 apresenta botões bem objetivos, que foram pensados para ser práticos, a Charge 5 não traz botões físicos. Logo, todas as ações podem ser realizadas diretamente no dispositivo conectado por Bluetooth.

Ambas são compatíveis com o aplicativo JBL Connect, no qual o usuário tem a possibilidade criar um sistema de som integrado e aumentar a potencia da música ao agrupar várias caixas da JBL numa mesma rede, recurso chamado pela fabricante de PartyBoost. Além disso, o app também permite fazer a atualizações do seu speaker e oferece um equalizador para ajustar as músicas.

Os devices ainda contam com a certificação IP67. Na prática, isso significa que o acessório fica intacto por até 30 minutos em 1 m de profundidade. O TechTudo testou a Flip 6 e o resultado foi positivo: quando mergulhamos a caixa de som em um balde de água, a música continuou tocando normalmente.

O diferencial do speaker Charge 5 é a possibilidade de ele ser utilizado como uma espécie de power bank. Isso significa que a sua caixinha de som pode salvar seu celular quando a bateria estiver acabando, sem interromper a música.

Preço

Lançada pelo valor de R$ 899, a JBL Flip 6 já é encontrada por valores na faixa de R$ 655 no site da Amazon — redução de R$ 265. Já a Charge 5, por sua vez, é a versão mais sofisticadao. O dispositivo é vendido na internet por cerca de R$ 989 — desconto de R$ 300 em relação ao preço de lançamento.

Ficha técnica JBL Flip 6 e JBL Charge 5

JBL Flip 6 vs JBL Charge 5 Especificações JBL Flip 6 JBL Charge 5 Lançamento 2022 2021 Preço R$ 655 R$ 989 Potência RMS 30 W 40 W Frequência de resposta 63 Hz a 20 KHz 60 Hz a 20 KHz Drivers woofer de 45 mm x 80 mm, tweeter de 16 mm woofer de 52 mm x 90 mm, tweeter de 20 mm Conectividade Bluetooth 5.1, USB Bluetooth 5.1, USB Bateria até 12 horas de reprodução (4.800 mAh) até 20 horas de reprodução (7.500 mAh) Cores azul, vermelho, cinza e preto vermelho, azul e preto