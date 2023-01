JBL Flip Essential vs Flip 5: compare as caixinhas Bluetooth

JBL Flip 5 e Flip Essential são caixinhas de som da JBL que prometem boa qualidade de som para os consumidores. Embora tenham um design parecido, os modelos não têm configurações internas iguais e podem atender diferentes públicos. As duas caixas de som são compatíveis com celulares com Android e iPhone ( iOS ).

Veja, a seguir, um comparativo preparado pelo TechTudo sobre as caixinhas de som JBL Flip Essencial e JBL Flip 5. Confira a ficha técnica dos modelos e veja qual é o mais adequado para você.

1 de 6 Flip Essential e Flip 5 são duas caixinhas de som da JBL com ótima qualidade — Foto: Divulgação/JBL Flip Essential e Flip 5 são duas caixinhas de som da JBL com ótima qualidade — Foto: Divulgação/JBL

Design

2 de 6 JBL Flip 5 e JBL Flip Essential tem design semelhante e funcionam tanto em pé como deitadas — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire JBL Flip 5 e JBL Flip Essential tem design semelhante e funcionam tanto em pé como deitadas — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

Quando as caixinhas de som JBL Flip Essential e Flip 5 são colocadas lado a lado, a primeira impressão é que não existe nenhuma diferença. Isso acontece porque os modelos fabricados pela marca têm praticamente o mesmo design, com espumas que revestem o corpo do eletrônico e uma logo na cor laranja. Os aparelhos também funcionam deitados ou em pé, o que fica à escolha do usuário.

Contudo, existe uma diferença na hora da compra. O modelo JBL Flip 5 possui quatro cores e pode variar de acordo com o gosto do consumidor, enquanto a versão JBL Flip Essential só está disponível na cor metal. Ou seja, se você está à procura de mais variações de cores, o Flip 5 pode ser a opção certa.

Qualidade de som

3 de 6 Modelo JBL Flip 5 tem melhor potência de saída quando comparado à JBL Flip Essential — Foto: Divulgação/JBL Modelo JBL Flip 5 tem melhor potência de saída quando comparado à JBL Flip Essential — Foto: Divulgação/JBL

A qualidade de som é a primeira configuração que diferencia as duas caixinhas. O modelo JBL Flip 5 oferece 20 W de potência de saída, o que promete áudios mais altos e que alcançam uma distância maior. Já a versão JBL Flip Essential conta com a potência de saída 2 x 8 W, ou seja, 4 W a menos na comparação com a outra versão. Isto significa que o som deve alcançar uma distância menor.

Embora exista esta diferença entre os dois modelos, a JBL promete que ambas as caixinhas têm pouca distorção no som. A aposta da marca é em aparelhos com graves bem trabalhos e concentrados, além de equilíbrio nas notas musicais.

Bateria

4 de 6 Caixinhas de som da JBL prometem boa duração de bateria, com mais de dez horas contínuas de uso — Foto: Divulgação/JBL Caixinhas de som da JBL prometem boa duração de bateria, com mais de dez horas contínuas de uso — Foto: Divulgação/JBL

Por serem modelos sem fio, os consumidores precisam ficar atentos à duração da bateria das duas caixinhas de som JBL. O modelo Flip 5 tem uma carga maior, com capacidade de 4.000 mAh. A fabricante diz que os usuários podem escutar músicas à vontade durante 12 horas seguidas e deixar a caixinha carregar por aproximadamente 2,5 horas.

Já a bateria da JBL Flip Essential é um pouco menor, com 3.000 mAh de capacidade. Acredita-se que a caixinha de som funcione até dez horas, o que ainda pode ser considerado uma longa duração. Para recarregá-la, é necessário esperar em torno de 3,5 horas, um pouco a mais que a versão Flip 5.

Recursos extras

5 de 6 Modelos Flip 5 e Flip Essential são à prova d'água e tem certificação IPX7 — Foto: Divulgação/JBL Modelos Flip 5 e Flip Essential são à prova d'água e tem certificação IPX7 — Foto: Divulgação/JBL

Assim como outros eletrônicos, as caixinhas de som também vêm equipadas com recursos extras. Os modelos JBL Flip 5 e Flip Essential não têm assistente de voz, mas são à prova d’água. O certificado de proteção IPX7 garante um dia de diversão na piscina ou praia sem se preocupar com possíveis danos ao aparelho.

Além disso, o modelo JBL Flip 5 vem com a função PartyBoost, que permite conectar outras caixas de som da marca e amplificar o som no ambiente. Este é um bom recurso para quem procura reproduzir músicas e transformar o local em uma pequena festa.

Preço

6 de 6 É possível encontrar as caixinhas de som JBL Flip 5 e JBL Flip Essential a partir de R$ 699 na Amazon — Foto: Divulgação/JBL É possível encontrar as caixinhas de som JBL Flip 5 e JBL Flip Essential a partir de R$ 699 na Amazon — Foto: Divulgação/JBL

Produto desta matéria | TechTudo BATERIA DE 10H JBL Flip Essential R$ 669 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Flip Essential × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA DE 10H JBL Flip Essential R$ 669 IR À LOJA

Produto desta matéria | TechTudo CAIXA BLUETOOTH JBL Flip 5 R$ 629 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Flip 5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CAIXA BLUETOOTH JBL Flip 5 R$ 629 IR À LOJA

Ficha técnica JBL Flip Essential vs JBL Flip 5

JBL Flip Essential vs JBL Flip 5 Especificações JBL Flip Essential JBL Flip 5 Preço R$ 669 R$ 629 Potência de saída 2 x 8 W 20 W Bluetooth 4.1 4.2 Bateria 3.000 mAh 4.800 mAh À prova d'água sim sim Cores metal Preto, cinza, vermelho e azul

Com informações de AudioViser