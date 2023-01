Kotas: como funciona o site para dividir assinaturas da Netflix e Spotify

Kotas é uma plataforma online que permite dividir assinaturas de serviços digitais e de streaming, como Netflix , Spotify e Globoplay . O site fornece ferramentas para organizar a divisão da mensalidade e promete uma economia de até 60% para os usuários, com a divisão do valor em grupos compostos por duas ou mais pessoas que usam o mesmo login e senha. O serviço é legal, mas funciona se responsabiliza apenas pela divisão financeira das assinaturas. Dessa forma, é necessário respeitar as regras de compartilhamento de senhas de cada serviço de streaming. A seguir, saiba como funciona o site, como encontrar pessoas para rachar contas, quais são as formas de pagamento e veja se o Kotas é confiável.

1 de 5 Conheça o Kotas, site para dividir assinaturas de serviços de streaming como Netflix e Spotify — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo Conheça o Kotas, site para dividir assinaturas de serviços de streaming como Netflix e Spotify — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como funciona o Kotas?

Kotas (https://www.kotas.com.br/) é uma plataforma para dividir assinaturas digitais de forma inteligente. Gratuito, o serviço permite encontrar pessoas que querem dividir os custos de streamings como Netflix e Spotify. Para isso, basta criar uma conta no site, escolher o que quer "rachar" com alguém e aguardar a liberação da vaga no grupo. Com o ingresso aprovado, é só comprar créditos no site e começar a pagar o valor correspondente à sua parte da mensalidade.

Interessados em automatizar a divisão das assinaturas com pessoas já conhecidas, como amigos ou familiares, ou mesmo com estranhos, podem criar um grupo no site e se tornarem administradores, ficando responsáveis por fazer a assinatura do serviço e receber os pagamentos dos participantes. Todas as pessoas pagam igualmente pelos planos família ou multiusuário, o que, segundo o Kotas, pode gerar uma economia de até 60% no valor final.

Kotas é legal?

Sim. O Kotas permite compartilhar assinaturas de planos família ou multiusuário, que já preveem o uso de mais de uma pessoa, informando o número de usuários ou dispositivos simultâneos. Entretanto, cada plataforma tem regras e termos de uso específicos, os quais devem ser respeitados. Por exemplo, a Netflix pretende acabar com o compartilhamento de senhas a partir de 2023 e cobrar taxa extra para as pessoas que dividem login com não assinantes. Ou seja, não será possível usar o Kotas para burlar as novas diretrizes da empresa.

2 de 5 Kotas permite rachar assinatura de serviços de streaming como Netflix — Foto: Fernando Telles/TechTudo Kotas permite rachar assinatura de serviços de streaming como Netflix — Foto: Fernando Telles/TechTudo

"Cada serviço tem sua própria regra de divisão. Alguns exigem que você more no mesmo endereço. Outros que você seja da mesma família. Várias assinaturas permitem que compartilhe entre amigos e até desconhecidos. É preciso conhecer cada limitação do que está compartilhando. O Kotas te auxilia na parte financeira da divisão", explica a equipe do Kotas.

Quais são as formas de pagamento aceitas?

É possível comprar créditos no site com pagamentos feitos por meio de boleto bancário, cartão de crédito, Pix ou transferências de saldo de plataformas como Mercado Pago e PicPay. Os usuários ainda podem pagar pelos créditos com débito em conta, transferência entre contas, PEC (Pagamento Eletrônico Caixa) ou débito virtual Caixa.

3 de 5 Kotas aceita diferentes meios de pagamento — Foto: Pond5 Kotas aceita diferentes meios de pagamento — Foto: Pond5

Como criar um grupo no Kotas?

Em primeiro lugar é necessário criar uma conta no site para dividir as assinaturas. Para isso, basta informar e-mail, celular, CPF e endereço. Após fazer login, é preciso ir até a página de criação de grupos e escolher a opção "personalizado" para criar o próprio ou selecionar um grupo que já esteja cadastrado na plataforma. Em seguida, o usuário deve preencher os campos solicitados e clicar em "criar grupo". Quando for aprovado, o administrador deve liberar o grupo para receber participantes.

Os administradores podem dar um nome ao grupo, escolher qual serviço vão compartilhar e inserir regras, descrição e URL do serviço compartilhado. Ainda é possível informar o valor da assinatura, quantas pessoas podem participar do grupo, como os membros podem entrar em contato com o administrador e quando eles vão conseguir acessar o serviço. A assinatura pode ser feita antes ou depois de o grupo ficar completo.

O administrador tem ainda a responsabilidade de enviar os dados de acesso aos membros, além de instruções de como utilizar e ativar o grupo. Também é seu dever informar ao sistema do Kotas quando a assinatura foi iniciada — para que os participantes sejam cobrados de modo correto. Assim, o site repassa ao administrador os valores pagos pelos membros a cada mês.

Outro ponto de destaque é que existem grupos públicos — que são abertos e ficam visíveis para que os usuários se inscrevam — e grupos privados — fechados para pessoas que se conhecem e ideais para divisão de despesas recorrentes com amigos e familiares. Para se inscrever nos grupos privados, é preciso receber um convite, já que eles não ficam expostos.

Fiz a inscrição em um grupo. Quando poderei ter acesso ao serviço?

Depois de se inscrever, o acesso ao serviço depende do status do grupo, que pode estar em formação, em andamento ou com fila de espera. Quando o acesso for disponibilizado pelo administrador, o usuário receberá um aviso do sistema.

4 de 5 Plano família do Spotify pode ser rachado no Kotas — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Plano família do Spotify pode ser rachado no Kotas — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

É importante dizer que, no primeiro mês como membro de um grupo, o usuário é cobrado com um valor caução igual ao da assinatura. Esse valor é pago somente na primeira mensalidade e é devolvido como mensalidade ou créditos, dependendo da data de cancelamento. Essa medida serve como segurança para o administrador, evita inadimplência dos participantes e oferece mais tempo para que seja possível se preparar para a saída de um membro.

O que acontece se algum membro do grupo sair?

Os grupos públicos do Kotas possuem filas de espera. Assim, quando um membro sair, novas pessoas poderão entrar para preencher o espaço vago. Basta esperar pela data que consta no processo de inscrição para receber o acesso. Outra possibilidade oferecida pelo site é fazer uma nova divisão dos custos da assinatura entre os membros que permaneceram no grupo.

O que fazer em caso de inadimplência?

Antes de participar de um grupo, o usuário precisa comprar créditos no site. Portanto, a mensalidade é paga de modo antecipado para evitar a inadimplência. O sistema da plataforma Kotas envia, por meio de mensagens via e-mail, SMS e notificações, avisos aos usuários para que o pagamento seja efetuado.

Outra medida usada nos casos de inadimplência é o crédito caução, que serve para antecipar o pagamento de uma mensalidade, deixando o valor retido na conta. Se a pessoa for inadimplente, o valor é utilizado para quitar o pagamento pendente. O administrador é avisado, o membro é removido do grupo e uma nova vaga fica aberta para outra pessoa.

Vale ressaltar que o crédito caução é exigido pelos administradores de grupos como garantia, mas fica em posse do Kotas. Caso não haja inadimplência, ele é devolvido no final da assinatura.

Kotas é confiável?

Para saber se o Kotas é confiável, é possível recorrer às avaliações dos usuários no Reclame Aqui. De acordo com informações do site, nos últimos seis meses, o Kotas obteve nota 7,9, que é considerada uma boa reputação. A plataforma respondeu todas as reclamações e resolveu mais de 79% dos problemas. Já nos últimos 12 meses, o site para dividir assinaturas alcançou a nota 8,2, que é considerada ótima. Entre os principais problemas apontados pelos usuários estão erros de pagamento e de estorno.

5 de 5 Análise dos usuários no site Reclame Aqui mostra que Kotas é confiável — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Análise dos usuários no site Reclame Aqui mostra que Kotas é confiável — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Com informações de Kotas (1 e 2) e Reclame Aqui

Veja também: Quatro funções do Spotify que você precisa conhecer