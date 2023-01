Lançamentos da Netflix em fevereiro: veja estreia de filmes e séries

Os lançamentos da Netflix para fevereiro de 2023 foram divulgados pelo streaming nesta quarta-feira (25). Entre as novidades apresentadas para o segundo mês do ano estão a quarta temporada da série Você (You, no título original), e a estreia das produções Red Rose, drama de terror adolescente, e Classes, adaptação indiana de Elite. Além desses, também chegam ao catálogo do serviço os longas Na Sua Casa ou Na Minha?, comédia romântica estrelada pelos veteranos Reese Witherspoon (The Morning Show) e Ashton Kutcher (O Rancho); Sem Filtro, Fantasma e CIA.