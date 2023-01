Lançamentos do HBO Max em janeiro: veja estreias de filmes e séries

A HBO Max divulgou em suas redes sociais a lista das produções que entram ainda em janeiro em seu catálogo. São filmes, animações, documentários e séries (de estreias a novas temporadas) programados para este mês. O maior destaque entre os títulos é a adaptação live-action do game The Last of Us, jogo exclusivo do PlayStation e que agora ganha uma série estrelada por Pedro Pascal (O Mandaloriano) e Bella Ramsey (Game of Thrones), com lançamento marcado para 15 de janeiro.