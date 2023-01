Lançamentos do Prime Video em janeiro: veja estreia de filmes e séries

A Amazon Prime Video divulgou, na última semana, os filmes e séries que serão lançados na plataforma em janeiro de 2023. Entre os destaques do cinema, chegam os títulos de terror A Órfã 2: A Origem (2022) e Annabelle 3: De Volta para Casa; o faroeste dramático Cry Macho: O Caminho para Redenção (2021) e o filme de suspense Oito Mulheres e Um Segredo (2018). No que diz respeito a séries, a sexta temporada de This Is Us e todas as de The Originals, por exemplo, entram no catálogo. Além desses, grandes produções lançadas recentemente destacam-se na loja Prime Video, como o longa Até Os Ossos e Hellraiser.