League of Legends tem código-fonte roubado e Riot é chantageada

A Riot Games confirmou nesta terça-feira (24) que códigos-fonte de jogos como League of Legends , Teamfight Tactics (TFT) e uma antiga plataforma antitrapaças da empresa foram roubados na última sexta-feita (20). A Riot foi, inclusive, chantageada com um pedido de resgate pelas informações. Apesar disso, a empresa garantiu que não vai ceder à ameaça e afirmou estar confiante de que dados de jogadores e detalhes pessoais não foram comprometidos.

O roubo do código afetou a capacidade de lançar novos conteúdos, mas a Riot acredita que os reparos estarão concluídos no final da semana. Além disso, a desenvolvedora afirmou que já está trabalhando com as autoridades para investigar o ataque e o grupo responsável.

League of Legends teve seu código fonte roubado em ataque e Riot Games explica situação para jogadores — Foto: Reprodução/League of Legends

De acordo com um comunicado da empresa em seu Twitter, o código foi roubado através de um ataque de engenharia social, uma forma de invasão no qual uma pessoa é manipulada para conceder acesso a conteúdo protegido com base em falsas premissas. O vazamento causou problemas no ambiente de produção que poderão refletir no futuro.

Segundo a Riot Games, o roubo de código pode aumentar a quantidade de cheats (trapaças) no jogo, mas a empresa afirmou já estar analisando o impacto na proteção antitrapaça e lançará consertos o mais rápido possível se for necessário.

A empresa também comentou que o código roubado contém várias novidades experimentais, como modos de jogo e mudanças que poderão chegar aos jogadores no futuro. No entanto, eles alertam que a maioria do conteúdo estava em fase de protótipo e que não há garantias que seria lançado.

É importante levar este ponto em consideração, pois é possível que novidades não anunciadas de League of Legends vazem na Internet por conta do ocorrido. Mesmo assim, os usuários não devem considerar como uma certeza de que verão aquele conteúdo no game.

Segundo Riot, informações dos usuários não estão sob risco, mas roubo afeta novidades nos games — Foto: Divulgação/Riot Games

No comunicado, a Riot Games afirmou estar comprometida com a transparência e que irá fornecer um relatório detalhado no futuro sobre as técnicas utilizadas pelos invasores, as áreas onde a segurança da empresa falhou e os passos que pretendem tomar para que isso não aconteça de novo. O caso aconteceu pouco após a empresa anunciar na semana passada a demissão de 46 funcionários do estúdio, devido a "mudanças estratégicas em alguns times".