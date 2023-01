Lenovo atualiza notebook Yoga 9i e lança Slim 6i na CES 2023

Os dois produtos vêm de fábrica com Windows 11 e têm telas de 14 polegadas com variadas resoluções, a depender da versão escolhida. O Yoga Slim 6i e o Yoga 9i chegam ao Brasil a partir de abril deste ano, ainda sem preço oficial revelado no país.

A nova geração do Yoga 9i está disponível em duas versões com telas OLED de 14 polegadas, variando entre as resoluções 2,8K (2.880 x 1.800 pixels) e 4K (3.840 x 2.400 pixels). Ainda sobre a tela, o painel IPS tem taxa de atualização de 60 Hz, brilho de 400 nits e promete reprodução de 100% das cores do espectro DCI-P3. Um diferencial é o suporte ao recurso Dolby Vision.