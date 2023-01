Lenovo ThinkPad X1: notebook dá as caras na CES 2023

Os três novos notebooks da linha ThinkPad X1, que foram anunciados em dezembro de 2022 pela Lenovo , estão em exposição na CES 2023. A feira de eletrônicos acontece em Las Vegas, Estados Unidos, entre os dias 5 e 8 de janeiro. Os portáteis ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga e ThinkPad X1 Nano possuem características distintas, mas todos convergem no uso de materiais reciclados, nas ferramentas que buscam a eficiência energética, na tela com borda fina e no Windows 11 instalado.

Todos os três aparelhos apresentados possuem opções com processador Intel de 12ª geração. Por outro lado, vale lembrar que a empresa fez o lançamento da próxima geração de chips também na feira. Os notebooks possuem o chip gráfico Intel Iris Xe, que tende a ter melhor qualidade de vídeo em relação aos modelos anteriores, principalmente para eficiência em jogos.

ThinkPad X1 Carbon chega à sua 11ª geração

A Lenovo confirmou ao TechTudo que os notebooks ThinkPad X1 serão vendidos no Brasil a partir de março de 2023. Detalhes de preço devem ser divulgados ainda em janeiro.

O ThinkPad X1 Carbon de 11ª geração é um notebook que pode sair de fábrica com até 64 GB de memória RAM e até 2 TB de armazenamento por SSD. O portátil tem tela do tipo OLED de 14 polegadas com 2.8K de resolução e 400 nits de brilho máximo, além de uma bateria de 57 Whr, embora a fabricante não informe a autonomia esperada.

O ThinkPad X1 Yoga pode ser dobrado para virar um tablet

Enquanto isso, o laptop ThinkPad X1 Yoga de 8ª geração vem com os mesmos 64 GB de RAM e até 2 TB de SSD, porém, traz uma tela com tecnologia OLED de 14 polegadas de tamanho e 4K de resolução, com até 500 nits de brilho máximo. O aparelho também vem com uma bateria de 57 Whr.

Já o ThinkPad X1 Nano, o menor de todos, tem uma tela de 13 polegadas do tipo AOFT Touch, com 2K de resolução e 450 nits de brilho máximo. De acordo com a divulgação oficial, a sua ficha técnica inclui até 16 GB de memória RAM e até 1 TB de capacidade de armazenamento por SSD.

ThinkPad X1 Nano é o menor e mais leve dos três

Todos os modelos possuem áudio com tecnologia Dolby Atmos, que promete criar um som surround mais imersivo, microfones que captam a voz em 360º e câmera frontal com qualidade Full HD+, com obturador para cuidar da privacidade do usuário. Os notebooks têm em comum leitor biométrico, portas USB-A, HDMI e Thunderbolt, além da nova conexão Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.