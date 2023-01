Levantamento mostra melhores operadoras de celular do Brasil

A consultoria de conectividade Opensignal publicou o mais recente relatório sobre a internet móvel brasileira. A Claro continua se destacando no setor por fornecer a melhor experiência para os consumidores. A empresa terminou 2022 com velocidade de download média de 21,5 megas, enquanto o upload foi de 7,7 megas. Dessa vez, porém, a TIM e a Vivo reduziram a distância da primeira colocada.

A TIM levou a medalha de ouro quando analisada a cobertura de internet móvel. Junto com a Claro, ela dominou os quesitos de experiências de games e de uso de aplicativos de voz. O material divulgado pela OpenSignal ainda relatou a experiência das companhias com 5G.

Claro na frente e TIM chegando perto

A Claro saiu na frente em quatro das oito categorias analisadas pela Opensignal no relatório geral. No entanto, o total de prêmios que a operadora conquistou isoladamente no ano passado caiu, uma vez que a TIM conseguiu empates estatísticos nas categorias que levam em consideração a experiência com jogos e com apps de voz.

A TIM se saiu melhor na análise da chamada consistência central, que considera vídeos SD (Standard Definition), chamadas de voz e navegação na internet. A empresa conquistou uma pontuação de 82,3% – apenas 0,3 pontos percentuais à frente da Claro.

A Claro voltou a ocupar o pódio pela segunda vez consecutiva na categoria de qualidade excelente constante, com uma pontuação de 66,1%. Essa contagem indica que, durante os testes, as redes da operadora atenderam aos patamares de desempenho mínimos recomendados para assistir a vídeos em HD, realizar video conferências em grupo e jogar games. Segundo a OpenSignal, embora a Vivo tenha ficado em terceiro lugar em ambas as categorias, a distância entre ela e as outras operadoras foi reduzida.

Download

O cálculo da velocidade média de download considerou as redes 2G, 3G, 4G e 5G. A Claro ficou em primeiro lugar com, com 21,5 Mb/s (e uma ligeira queda de 0,2 Mb/s em relação ao relatório anterior). Os clientes da TIM e da Vivo podem comemorar, pois as operadoras saíram de 16 Mb/s e 16,1 Mb/s para 18,5 Mb/s e 18,8 Mb/s, respectivamente.

Disponibilidade geral (cobertura)

Mesmo ficando no calcanhar da rival, a TIM foi mais uma vez campeã isolada no quesito "Disponibilidade", com uma pontuação de 96,1%, 0,5 ponto percentuais a mais do que no relatório anterior. Esse dado é referente ao tempo que os usuários se mantiveram conectados a serviços de internet 3G ou superiores.

A Vivo esteve logo atrás da concorrente, com menos de um ponto percentual em comparação com a vencedora. A Claro ficou em último lugar, entregando o aumento mais expressivo na sua pontuação de Disponibilidade, com 1,1 pontos percentuais, mas que ainda não foi suficiente para acender ao pódio.

Download com 5G

As coisas mudam de figura quando são considerados os dados referentes exclusivamente ao acesso via rede 5G. A Vivo superou as rivais com velocidade média de 390,9 Mb/s, enquanto a TIM obteve 337,7 Mb/s e a Claro chegou a “apenas” 277,2 Mb/s.

O relatório deixa evidente o salto quando usuários estão na internet 5G. A rede da Vivo é 20,8 vezes mais veloz na nova tecnologia, enquanto a TIM tem uma marca de 18,3 vezes e a Claro, de 12,9 vezes.

Disponibilidade do 5G

A Claro também levou a pior. no quesito disponibilidade. Os usuários da operadora mantiveram-se conectados a essa tecnologia somente em 6,5% do tempo. Ela ficou praticamente empatada com a Vivo (7,1%).

A TIM apresentou a marca de 11,4% de tempo com usuários conectados ao sinal 5G. O aumento é de quase 10 pontos percentuais em comparação ao ano passado. Isso é reflexo de uma estratégia agressiva de expansão demonstrada pela operadora desde a chegada do 5G em todas as capitais brasileiras. Atualmente, o cronograma da Anatel já inclui algumas cidades com pouco mais de 300 mil habitantes.

A expectativa é que a Agência Nacional de Telecomunicações antecipe para antes de julho a liberação da rede 5G em cidades acima de 200 mil habitantes. O grupo inclui mais de 150 cidades do Brasil.

