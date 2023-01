LG anuncia monitor OLED de 240 Hz na CES 2023

A LG anunciou, nesta terça-feira (3), o lançamento do primeiro monitor com painel OLED de 240 Hz do mundo. O modelo UltraGear está disponível em dois tamanhos: 27 e 45 polegadas. Voltados para o público gamer, os monitores prometem tempo de resposta recorde, além de alta qualidade de imagem com cores e contraste precisos.

Os novos displays foram anunciados às vésperas da CES 2023, a maior feira de eletrônicos do mundo, que ocorre entre os dias 5 e 8 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os UltraGear serão exibidos oficialmente no evento.

LG UltraGear de 27 polegadas — Foto: Divulgação/LG

Os novos monitores gamer da LG já estão disponíveis em pré-venda nos Estados Unidos desde 12 de dezembro de 2022. A previsão é de que os produtos sejam disponibilizados nos principais mercados da América do Norte e Ásia em janeiro, na Europa a partir de fevereiro. O lançamento no Brasil, bem como nos demais países da América Latina e do Oriente Médio, está previsto para os próximos meses.

No site oficial da LG, o modelo de 27" está disponível por US$ 999 (R$ 5.435 em conversão direta), enquanto o de 45" sai por US$ 1.699 (R$ 9.243).

UltraGear de 45 polegadas

LG UltraGear de 45 polegadas — Foto: Divulgação/LG

A versão do UltraGear com 45 polegadas de tamanho ganhou o Prêmio de Inovação CES 2023. O dispositivo reúne uma série de características que o tornam um diferencial, pois é o primeiro monitor da LG para jogos com display OLED curvo, proporção de aspecto 21:9, tela de resolução WQHD (3.440 x 1.440 pixels) e curvatura 800R.

Para gerar menos desconforto aos olhos, o monitor emite pouca luz azul e tem painel fosco com antirreflexo. A promessa é de que o dispositivo seja mais agradável aos olhos do que um painel de LED convencional, o que pode proporcionar aos usuários mais horas de jogatina. A curvatura do painel deve entregar imersão total nos jogos para aproveitar a emissão de cores vibrantes, pretos profundos e imagens com maior nitidez.

LG UltraGear de 45 polegadas — Foto: Divulgação/LG

Sua ficha técnica ainda inclui tempo de resposta de 0,03 ms (milissegundo), HDR10 e gama de cores DCI-P3 98,5%. O monitor também suporta especificações HDMI 2.1 e conectividade DisplayPort 1.4, além de porta para fone de ouvido de quatro polos, que permite aos usuários ouvir o som com tecnologia DTS HP:X. Ainda há conexões USB 3.0 para upstream e downstream.

UltraGear de 27 polegadas

LG UltraGear de 27 polegadas — Foto: Divulgação/LG

A versão menor, com 27 polegadas de tamanho, apresenta diversas características semelhantes. A promessa é que o modelo compacto possa oferecer o mesmo desempenho para diversos tipos de jogos. O painel OLED conta com resolução QHD (2.560 x 1.440 pixels) com o mesmo tempo de resposta e gama de cores de sua versão maior. Além disso, ele também conta com antirreflexo, o que pode facilitar a visualização do que está na tela.