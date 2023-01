A LG anunciou, nesta quarta-feira (4), a Signature OLED M3, uma smart TV de 97 polegadas com conexão de imagem sem fios. O televisor tem resolução 4K e taxa de atualização de 120 Hz , e recebe os sinais cabeados por meio de um equipamento separado, similar a uma TV box . O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa da empresa na CES 2023, maior feira de eletrônicos do mundo, que conta com cobertura presencial do TechTudo diretamente de Las Vegas.

Além disso, a empresa revelou novidades para o público gamer. Foi exibido um monitor UltraGear com tecnologia OLED, taxa de atualização de 240 Hz e curvatura de 800R. O tempo de resposta é de 0,03 ms (milissegundos), e a tela tem proporção de 21:9. O dispositivo, que tem 45 polegadas, já havia sido anunciado nesta semana.

1 de 4 LG anuncia smart TV 'sem fio' e novidades para gamers na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo LG anuncia smart TV 'sem fio' e novidades para gamers na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Smart TV sem fio

O grande anúncio da LG na sua coletiva foi a nova smart TV M3. Todos os dispositivos são conectados via cabo em uma caixa separada, que pode ficar a uma certa distância da TV. O sinal é transmitido sem fios para a tela, que tem 97 polegadas, resolução 4K e taxa de atualização de 120 Hz. Segundo a fabricante, o televisor entrega qualidade superior de imagem com grande flexibilidade para instalação.

A LG diz ter desenvolvido um algoritmo avançado de transmissão de imagem para garantir sinal forte e estável. a caixinha, chamada de Zero Connect Box, tem suporte a controle por voz. Ainda não há preço revelado ou previsão de disponibilidade da TV, que será exibida no estande da LG na CES 2023. Por se tratar de um produto grande e sofisticado, é esperado um custo elevado.

2 de 4 LG revelou nova linha de smart TVs OLED evo na CES 2023 — Foto: Divulgação/LG LG revelou nova linha de smart TVs OLED evo na CES 2023 — Foto: Divulgação/LG

Vale lembrar que a LG já divulgou as primeiras informações sobre seus novos lançamentos das categorias premium de smart TVs que costumam chegar ao Brasil. As novas TVs OLED evo G3 e C3 prometem melhores brilho e precisão de cores, com o novo chip α9 AI Processor Gen6.

Outros anúncios

3 de 4 LG UltraGear de 45 polegadas foi exibido na CES 2023 — Foto: Divulgação/LG LG UltraGear de 45 polegadas foi exibido na CES 2023 — Foto: Divulgação/LG

Ao longo de sua coletiva, a LG também mostrou produtos destinados ao público gamer, como um monitor OLED com taxa de 240 Hz e tempo de resposta de 0,03 ms. O monitor curvo de 45 polegadas foi anunciado nesta terça-feira (3) junto a um modelo plano de 27". Eles estavam em pré-venda nos Estados Unidos desde o meio de dezembro, com preços de US$ 999 (R$ 5.445 em conversão direta), para o modelo menor, e US$ 1.699 (R$ 9.261), para a variante com curvatura de 800R.

Foi apresentada ainda uma geladeira da LG com o recurso MoodUp, que permite mudar a cor do refrigerador em poucos segundos. É possível escolher até mesmo a cor do ano da Pantone, chamada "Viva Magenta".

4 de 4 Mood Up é um recurso que permite mudar a cor das geladeiras — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Mood Up é um recurso que permite mudar a cor das geladeiras — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Além disso, o CEO da Paramount Streaming, Tom Ryan, subiu ao palco para anunciar a chegada do Paramount+ às TVs da LG, começando por Reino Unido e Irlanda. Outras parcerias da empresa sul-coreana buscam melhorar a experiência de usuários dentro de seus carros. Durante o evento, a LG também apresentou iniciativas no campo de sustentabilidade.