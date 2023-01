A LG anunciou, nesta segunda-feira (2), sua nova linha de smart TVs OLED evo para 2023. Os modelos G3, C3 e Z3 prometem melhorias no brilho e na precisão de cores, graças ao novo chip α9 AI Processor Gen6. O anúncio foi feito às vésperas da CES 2023, maior feira de eletrônicos do mundo que acontece nesta semana em Las Vegas , com cobertura presencial do TechTudo .

Os televisores vêm com suporte a tecnologias modernas, como Dolby Vision e Dolby Atmos, além de recursos como G-Sync, FreeSync e VRR, muito procurados pelos amantes de jogos. Os modelos serão exibidos no estande da LG na CES 2023, entre os dias 5 e 8 de janeiro. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

1 de 2 LG revela nova linha de smart TVs OLED evo na CES 2023 — Foto: Divulgação/LG LG revela nova linha de smart TVs OLED evo na CES 2023 — Foto: Divulgação/LG

Sucessoras de modelos como G2 e C2, disponíveis no Brasil desde julho, os lançamentos contam com processamento de inteligência artificial para entregar melhores detalhes e claridade. A tecnologia de upscaling AI Picture Pro é capaz de detectar e refinar certos objetos, incluindo rostos, com o objetivo de entregar uma experiência HDR mais realista. Também graças ao novo chip, o recurso AI Sound Pro promete som surround 9.1.2 no próprio alto-falante das smart TVs.

Uma nova tecnologia chamada Brightness Booster Max garante entregar brilho 70% superior nos modelos de 55, 65 e 75 polegadas da G3. O modelo, aliás, traz um novo design que promete uma montagem sem espaço visível entre o televisor e a parede.

2 de 2 Novas smart TVs da LG prometem melhorias no brilho e nas cores — Foto: Divulgação/LG Novas smart TVs da LG prometem melhorias no brilho e nas cores — Foto: Divulgação/LG

A LG também revelou mudanças no webOS, o sistema operacional que roda nas smart TVs. A nova interface de usuário oferece mais opções de personalização e traz uma seção com recomendações baseadas no histórico e nas preferências do usuário, divididas em categorias como jogos, música e esportes.

As novas TVs suportam o padrão HDMI 2.1a. O tempo de resposta é de 0,1 ms (milissegundo), e a promessa é de um baixo input lag. Mais detalhes sobre disponibilidade, tamanhos e características mais técnicas dos painéis devem ser revelados em breve pela LG.