Localização do Instagram não funciona? Usuários relatam problemas; entenda

A localização do Instagram não está aparecendo para alguns usuários nesta quinta-feira (12). O recurso pode ser utilizado nos Stories ou nas publicações do feed e permite compartilhar com os seguidores o lugar no qual o usuário está. No Twitter, diversos internautas foram as redes para comentar e buscar entender o erro. O Google Trends, ferramenta que mede as buscas do Google também registrou um aumento pelo termo "localização do Instagram não funciona" e "Instagram não marca localização".